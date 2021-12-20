Endişe veren araştırma: Kalıcı kimyasallar suda, havada ve toprakta sürekli dolaşıyor

Kimya şirketleri, uzun zamandır kalıcı kimyasalları okyanusa boşaltmanın kabul edilebilir bir yöntem olduğunu savunuyor, ancak İsveç'te yürütülen araştırma, okyanustaki kimyasalların havayı ve toprağı kirletmeye devam ettiğini ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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İsveç'te yapılan bir araştırma, okyanuslardaki kalıcı kimyasalların, kıyıya vuran dalgalar aracılığıyla binlerce kilometre mesafeye yayılabildiğini, bu yolla havayı ve toprağı kirlettiğini ortaya çıkardı.

Stockholm Üniversitesi'nde yürütülen ve sonuçları Environmental Science & Technology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, perfloroalkil ve polifloroalkil maddelerden (PFAS) oluşan kalıcı kimyasallar, atmosfere ulaşarak ciddi miktarda hava kirliliğine yol açıyor.

Araştırmada, Norveç'teki iki bölgede elde edilen örnekler incelendi. Sonuçlar, kalıcı kimyasalların yol açtığı kirliliğin Avrupa'nın birçok bölgesini ve diğer kıtaları etkileyebileceğini ortaya koydu.

‘SONUÇLAR ENDİŞE VERİCİ’

Ayrıca, bu kimyasalların doğal yolla çözülmediği, dolayısıyla karada, suda ve havada sürekli olarak dolaştığı belirtildi. Yapılan çalışmada, bu kimyasallara Antarktika'daki penguen yumurtalarında bile rastlandığı kaydedildi.

Araştırma ekibinden Bo Sha, “Sonuçlar çarpıcı ama aynı zamanda endişe verici” dedi.

PFAS, birçok sanayi kolunda kullanılan ve ürünlerin suya ve ısıya karşı dayanıklı olmasını sağlayan bir kimyasal grubu. Bu kimyasalların kanser, karaciğer hastalıkları, doğum sorunları, bağışıklığın zayıflaması ve bir dizi farklı ciddi hastalığa yol açtığı biliniyor.

ŞİRKETLERİN İDDİASININ YANLIŞLIĞINI GÖSTERİYOR

Kimya şirketleri ve bazı regülatörler, uzun zamandır PFAS grubundaki kimyasalları okyanusa boşaltmanın kabul edilebilir bir yöntem olduğunu, çünkü bu atıkların okyanusta seyrelerek güvenli seviyeye geldiğini savunuyor.

İsveç'teki araştırma, bu iddianın doğru olmadığını, çünkü okyanustaki kalıcı kimyasalların yeniden toprağa karışarak içme sularını kirletebileceğini gösterdi.