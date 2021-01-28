Facebook: Siyaseti kaldıracağız

Sivil ve politik grupların içeriklerini başlangıçta önermeme sözü veren Facebook, bu söze rağmen paylaşımları yapmaya devam etti. Dün gerçekleşen bir toplantıda firma siyasi içerik miktarını azaltma taahhüdünü bir kez daha teyit etti.

Mark Zuckerberg, analistlerle birlikte gerçekleştirilen dördüncü çeyrek kazanç toplantısı sırasında , “Sıcaklığı düşürmek ve bölücü konuşmaları caydırmak için bir süredir yaptığımız işi artırarak yapmaya devam edeceğiz” dedi. Zuckerberg, “Topluluğumuzdan şu anda duyduğumuz en önemli geri bildirimlerden biri, insanların siyaset dinlemek istemedikleri yönünde” diye ekledi.

The Markup tarafından 19 Ocak’ta yayınlanan bir soruşturma sürpriz sonuçlar buldu. Aslında Facebook, Aralık ayı boyunca kullanıcılarına siyasi gruplar önermeye devam etti. Daha da kötüsü ise soruşturma, Trump taraftarlarına gösterilen bazı grupların, mevcut durum göz önüne alındığında, ideal olmayan bir şekilde siyasi şiddet çağrısında bulunan gönderileri içerdiği sonucuna vardı.

BEYİN FIRTINASI YAPIYORUZ

Zuckerberg, tavsiye edilen siyasi grupları kısıtlamanın yanı sıra, şirketin aynı zamanda kullanıcıların Haber Kaynaklarında günlük olarak gördükleri siyasi içerik miktarını azaltmanın yollarını bulmak için beyin fırtınası yaptığını da doğruladı.

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