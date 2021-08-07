Facebook’tan tartışma yaratan şifreleme hamlesi: WhatsApp, Instagram ve Messenger mesajları tehlikede

ABD'li teknoloji devi Facebook, üçüncü parti şirketlerle beraber şifreleme ve reklamları bir araya getirmek için yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Homomorfik şifreleme yöntemiyle kullanıcıların mesajlarının izlenebileceği endişesi hızla yayıldı.

SOZCU.COM.TR

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Teknolojinin hayatımızın ayrılmaz bir parçası olması ve akıllı telefon kullanımının iyiden iyiye yaygınlaşmasıyla son yılların en çok konuşulan konularından biri veri güvenliği. Kullanıcıların verilerini korumak için çeşitli önlemler alan şirketler, bazen tartışmalı projelerle de gündeme gelebiliyor.

ABD’li teknoloji devi Facebook, üzerinde çalıştığı yeni bir teknikle soru işaretlerini beraberinde getirdi. The Sun’ın haberine göre Facebook, kullanıcılarının mesajları üzerinde ‘homomorfik şifreleme’ sistemi üzerinde çalışıyor.

ŞİFRELEME VE REKLAM BİR ARADA



Bu sistemle kullanıcıların şifrelenmiş verileri üzerinde, ham verileri görmeden inceleme ve analiz etme imkanı ortaya çıkıyor. Facebook ve üçüncü parti şirketlerin, bu sayede şifreleme ve reklamları bir araya getirmeyi hedeflediği belirtildi.

Ancak Facebook’un mesajların tamamını görmeden yapacağını iddia ettiği bu sistem kişisel verilerin gizliliğiyle ilgili endişeler doğurdu. Facebook sahibi olduğu dünyanın en büyük mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp’ta uçtan uca şifreleme yöntemini kullanırken, WhatsApp’ın CEO’su Will Cathcart da konuya mesafeli yaklaştı.

WHATSAPP: ŞÜPHECİ OLMALIYIZ



Cathcart kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “WhatsApp için homomorfik şifrelemeyle ilgili bir proje peşinde değiliz. Bununla ilgili daha önce de sorular aldım. Bizim gibi uygulamalarda mesajların yalnızca ‘iyi örneklerde’ görüleceği gibi teknik iddialarla ilgili şüpheci olmalıyız. Teknoloji böyle çalışmıyor” dedi.

WhatsApp konuya soğuk yaklaşsa da, Facebook’un bu sistemi kullanabileceği farklı alanlar da mevcut. Instagram’daki Direkt Mesaj (DM) ve Faceboom Messenger’da söz konusu şifrelemenin devreye girebileceği belirtiliyor.

Facebook’un yanı sıra Microsoft, Amazon, ve Google’ın da homomorfik şifreleme üzerinde çalışmalar yaptığı biliniyor.

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