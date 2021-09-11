Facebook’un akıllı gözlüğü ülkeyi karıştırdı: Resmi açıklama istendi

Sosyal paylaşım platformu Facebook, dün gözlük üreticisi Ray-Ban ile geliştirdikleri akıllı gözlüğü tanıttı. Fakat gözlüğün veri güvenliği ve mahremiyet yasaları ile uyumlu olup olmadığı İtalya'da tartışma yarattı. Olayla ilgili yasal süreç başlatıldı.

Sozcu.com.tr

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ABD’li girişimci Mark Zuckerberg’in kurduğu Facebook, Avrupa’yı birbirine kattı… Şirket dün İtalyan gözlük şirketi Ray-Ban’in çatı kuruluşu EssilorLuxotica ile birlikte akıllı gözlüklerini resmen tanıttı. Fakat Facebook’un geliştirdiği bu gözlük İtalya ile İrlanda arasında anlaşmazlığa yol açtı.

Kullanıcısının kullanılabilir uygulamalar aracılığıyla müzik dinleyebildiği, telefon görüşmesi yapabildiği, video ve fotoğraf çekerek bunları Facebook üzerinden paylaşabildiği gözlük hakkında İtalyan Veri Güvenli Kurumu Garante resmi açıklama talep etti.

Garante, İtalya’da geliştirilen bu ürünün mahremiyet ve veri güvenliği ile ilgili kanunlara uygun olup olmadığını soruşturmaya başladı. Garante, “Facebook’un Avrupa’daki merkezi İrlanda’da olduğu için İrlanda’daki veri güvenlik makamları ile iletişime geçildi. Facebook’tan bu konuda bilgi vermesi istendi” denildi.



İtalyan yetkililer Facebook’un başta reşit olmayan çocuklar olmak üzere insanların görüntülenmemesine dair Facebook’un bir adım atıp atmadığına dair sorular sorduklarını açıkladı. Yetkililer ayrıca bu gözlükten toplanan verilerin nasıl saklanacağının da belirtilmediğini vurgulayarak bunların açıklanmasını talep etti.

Facebook ise İtalyan makamların bu açıklamalarına jet hızıyla yanıt verdi. Yapılan açıklamada, “İnsanların Ray-Ban Stories isimli ürünü geliştirmeden önce yeni teknolojiler konusunda soruları olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biz de İrlandalı yetkililerle ürünün tasarımı ve işlevselliğine mahremiyet ve veri güvenliğini nasıl eklediğimizi anlattık. İrlandalı yetkililer aracılığıyla Garante’nin sorularını yanıtlayacağız ve Avrupalı denetleme kuruluşlarıyla da çalışmayı dört gözle bekliyoruz” ifadesi kullanıldı.

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