Facebook’un son ticari marka başvuruları, şirketin yeni adına dair ipuçları veriyor

Facebook tamamen "metaverse" üzerine gidiyor ve yeni odağını yansıtmak için adını bile değiştireceği belirtiliyor. Haber platformu Verge'in haberine göre, şirketin ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne (USPTO) yaptığı başvurular yeni isimiyle ilgili bazı ipuçları veriyor.

Sozcu.com.tr

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Platformun isim değişikliğine gitmesi halinde hangi ismi seçeceğine dair spekülasyonlar sürüyor. 28 Ekim’de duyurulması beklenen yeni isim öncesinde şirketin, USPTO veri tabanına göre avukatlar aracılığıyla şubat ayından bu yana yedi yeni ticari marka başvurusunda bulunması dikkat çekti. Bu başvurulardan en yenisi ise Stories (Hikayeler) oldu, şirket isimle beraber bir simge de belirlemiş.

Sembol, Facebook’un yeni Ray Ban gözlüklerinin kullanıcılarının fotoğraf ve videoları içe aktarmalarına, düzenlemelerine ve paylaşmalarına yardımcı olan Facebook View için zaten kullanılıyor.

“Hikayeler” bir süredir Facebook’un sahip olduğu Instagram tarafından kullanılıyorken, kelimenin ticari markası yukarıdaki sembolle 9 Eylül’de dosyalandı ve marka ismi Instagram’dan bahsetmiyor. Stories ticari markası, kelimenin her tür AR ve VR deneyimi geliştirme, bilgisayar donanımı ve yazılım geliştirme araçları dahil olmak üzere çok geniş bir alana uygulanacağını belirtiyor. Ancak bu ismin, tüm şirket için yeni bir isim veya logo olup olmadığı henüz bilinmiyor.

META VEYA HORIZON’A YOĞUNLAŞMIŞTI

Yeni ismin ne olabileceğine dair spekülasyonlar şimdiye kadar “Meta” ve “Horizon” üzerine odaklanmış olsa da ikisi için de USPTO’ya yapılan başvurular Facebook ile bağlantılı değil.

Facebook, çeşitli adlar ve ürünler için yüzlerce ticari markaya sahip. Ve bu yıl yine başka pek çok isim için ticari marka başvurusunda bulundu. Biri, şirketin VR ofis alanı olan “Infinite Ofis” içindi.

“Meta”, Facebook’un yeni adı olarak sosyal medyada dolaştı; ancak Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan’ın sahip olduğu kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Chan Zuckerberg Girişimi, bu terim üzerinden bir ticari markaya sahip. USPTO kayıtlarına göre 2015 yılında dosyalandı ve başka bir yere de atanmadı. Bununla ilgili olarak, 2017 yılında Chan Zuckerberg Girişimi’ne “meta-bilgi ağı” için patent verildi.

Ayrıca Chan Zuckerberg Girişimi de ağustos ayında “Continuum” kelimesinin ticari markası için başvuruda bulundu. Kâr amacı gütmeyen kuruluşun geçen yıl için başvurduğu diğer iki ticari marka “Opencell” ve “Along” oldu. Birincisi, hücre biyolojisi ve diğer ilgili bilimlerde bilimsel araştırma ve eğitimle ilgili kullanım için; ikinci isim ise, öğretmenler ve öğrenciler arasında iletişim sağlayan çevrimiçi bir platform için.

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