FIFA 22 ne zaman çıkacak, fiyat ne kadar?

Dünyada en çok tercih edilen PC ve konsol oyunlarından biri olan FIFA 22 için geri sayım başladı. FİFA çıkış tarihi 1 Ekim olarak açıklandı. FİFA 22 PC için 419 liradan satılırken, Play Station için 560 liraya satılacak.

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FIFA serisinin yeni oyunları her sene sonbahar aylarında oyun tutkunlarıyla buluşuyor. Gelişmiş karakter tasarımı sayfası, farklı üniformalar, saç şekilleri, dövme modelleri ve dahası oyun severleri bekliyor. Oyunun satışa çıkacağı tarihe kadar heyecanınızı tavan yaptıracak yenilikleri sizler için araştırdık…

FİFA 22 NE ZAMAN ÇIKACAK?

FİFA 22 1 Ekim itibariyle futbol oyunu severlerle buluşacak.

FIFA 22 Türkiye Fiyatı NE KADAR?

PC – 419,99 TL

Xbox One – 499,99 TL

Xbox Series – 559,99 TL

PlayStation 5 – 560,00 TL

PlayStation 4 – 500,00 TL

SÜPER LİG’DE EN İYİ REYTİNGE SAHİP 10 FUTBOLCU

1. Miralem Pjanic: Beşiktaş (reyting skoru 82)

2. Fernando Muslera: Galatasaray (reyting skoru 81)

3. Edin Visca: Başakşehir (reyting skoru 81)

4. Medhi Benatia: Karagümrük (reyting skoru 81)

5. Marek Hamsik: Trabzonspor (reyting skoru 80)

6. Mesut Özil: Fenerbahçe (reyting skoru 80)

7. Rachid Ghezzal: Beşiktaş (reyting skoru 79)

8. Uğurcan Çakır: Trabzonspor (reyting skoru 79)

9. Jonas Svensson: Adana Demirspor (reyting skoru 78)

10. Domogoj Vida: Beşiktaş (reyting skoru 78)

MİNİMUM GEREKSİNİMLER

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10

İşlemci (AMD): Athlon X4 880K @4GHz veya eş değeri

İşlemci (Intel): Core i3-6100 @3.7GHz veya eş değeri

Bellek: 8 GB

Ekran kartı (AMD): Radeon HD 7850 veya eş değeri

Ekran Kartı (NVIDIA): GeForce GTX 660 veya eş değeri

Çevrimiçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı internet bağlantısı

Sabit disk alanı: 50 GB

ÖNERİLEN GEREKSİNİMLER

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10

İşlemci (AMD): FX 8150 @3.6GHz veya eş değeri

İşlemci (Intel): Core i5-3550 @3.40GHz veya eş değeri

Bellek: 8 GB

Ekran kartı (AMD): Radeon R9 270x veya eş değeri

Ekran kartı (NVIDIA): GeForce GTX 670 veya eş değeri

Çevrimiçi Bağlantı Gereksinimleri: Geniş Bantlı Bağlantı

Sabit disk alanı: 50 GB