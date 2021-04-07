Google yapay zeka ekibinde sular durulmuyor

Teknoloji devinin yapay zeka araştırma bölümü olan Google Brain’in önde gelen yöneticisi Samy Bengio, aylardır süren iç anlaşmazlıkların ardından şirketten ayrıldı.

Şirkette AI araştırma yöneticisi olarak görev alan ve alanında dünya lideri bir akademisyen olan Samy Bengio, bir e-postayla ayrılışını duyurdu. E-postasında “Bir sonraki mücadelemi dört gözle beklerken, bu harika takımdan ayrılmanın gerçekten zor olduğuna şüphe yok” ifadelerini kullandı. 2007’de Google’da çalışmaya başlayan Bengio, 28 Nisan’da görevini bırakacak.

AYLARDIR SÜREN KARIŞIKLIK

Google’ın aralık ayında önde gelen yapay zeka etiği araştırmacılarından Timnit Gebru’yu işten çıkarması hem Google içerisinde hem de bilim dünyasında dikkatleri çekmişti. 1200’den fazla Google çalışanı ve 1500’den fazla akademisyen konuyla ilgili bir protesto mektubu imzalamıştı.

Gebru’nun kovulmasının arkasında ise, algoritmik önyargı riskleri üzerine yazdığı bir araştırma makalesi üzerine yönetimle ortaya çıkan sorun yatıyordu. Gebru, işten çıkarılışının ardından şu sözlerle kendisini ifade etmişti: “Yetersiz temsil edilen insanları savunmaya başladığınızda hayatınız daha da kötüleşiyor, diğer liderleri üzmeye başlıyorsunuz. Bu konuda daha fazla konuşmak anlamsız.”

Gebru’nun işten çıkarılmasından kısa bir süre sonra da Margaret Mitchell isimli başka bir araştırmacı çıkarılmıştı. Mitchell, görevinden alınmadan önce Twitter’da ırk ve cinsiyet eşitsizliği konularındaki endişelerini dile getirmeye ve Google’ın Dr. Gebru’yu işten çıkarması hakkında kendini ifade etmeye çalışmıştı.