Her üç video uygulaması kullanıcısından biri zararlı içeriğe maruz kalıyor

Birleşik Krallık'ta hükümet onaylı yayın, telekomünikasyon düzenleyicisi ve rekabet otoritesi Ofcom'un yayınladığı araştırmaya göre; TikTok ve Snapchat gibi video paylaşım platformlarının her üç kullanıcısından birinin zararlı içeriğe maruz kaldığı tespit edildi.

Sozcu.com.tr

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Ofcom, Birleşik Krallık’taki video paylaşım web sitelerinin ve uygulamalarının kullanıcılarını, özellikle de gençleri nasıl daha iyi koruyabileceği konusunda kılavuz yayınlıyor. Ofcom’un CEO’su Dame Melanie Dawes şunları söyledi: “Çevrimiçi videolar artık hayatımızda, özellikle de çocuklar için büyük bir rol oynuyor. Ancak birçok insan bunları kullanırken nefret dolu, şiddet içeren veya uygunsuz içerikler görüyor.”

Ofcom, kullanıcıların üçte birinin bir video platformunda nefret bir dolu içeriğe tanık olduklarını söylüyor. Kullanıcıların dörtte biri şiddet içeren veya rahatsız edici içeriğe, beşte biri ise ırkçılığı teşvik eden videolara veya içeriğe maruz kaldığını iddia ediyor.

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Kuruluş, geçen yıl kasım ayında TikTok, Snapchat, Vimeo ve OnlyFans gibi kullanıcıların video yükleyebildiği ve paylaşabildiği video paylaşım platformlarından sorumlu hale getirildi. Ofcom, bu tür platformların uyması gereken düzenleyici bir çerçeve geliştirmeye çalışıyor.

Yeni kurallar, bu platformların 18 yaşından küçükleri “fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimlerini bozabilecek” materyallerden koruması gerektiğini belirtiyor. Ofcom, YouTube veya Instagram’ı düzenleme yetkisine sahip olamayacak, çünkü sahipleri, sırasıyla Google ve Facebook, Avrupa’da İrlanda Cumhuriyeti’nin yargı yetkisine tabi.

CEZAİ YAPTIRIMI OLACAK

Ofcom, OnlyFans uygulaması gibi herhangi bir pornografik materyal barındıran platformun sağlam yaş doğrulama sistemleri yerleştirmeleri veya 18 yaş altındakileri koruyabilecek materyalleri filtrelemeleri gerekeceğini söyledi.

Ayrıca, teknoloji şirketlerinin her yaştan kullanıcıyı şiddet veya nefreti teşvik edebilecek videolardan ve belirli türdeki suç içeriklerinden koruduğundan emin olması gerektiğini söyledi. Kuruluş, bunu yapmayan şirketlere cirosunun yüzde 5’i oranında veya 250.000 pound ceza verebilecek.

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