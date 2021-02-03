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Huawei’nin katlanabilir telefonunun çıkış tarihi belli oldu

Çinli teknoloji devi Huawei, bu ayın sonlarına doğru ürün gamında zirvede yer alacak katlanılabilir cep telefonunu tanıtacak. Huawei'nin resmi Weibo hesabına göre, Çinli markanın bir sonraki katlanabilir telefonunun adı Mate X2 ve 22 Şubat'ta tanıtılacak.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:54, 03/02/2021
Haberler Bilim - Teknoloji
Huawei’nin katlanabilir telefonunun çıkış tarihi belli oldu

Teaser görüntüsünde Mate Xs ve Mate X’in dışa bakan katlanabilir ekranlara sahip olmasının aksine, esnek ekranın bu sefer içe doğru katlanacağını gösteriliyor. Huawei’nin bir zamanlar Samsung’un Galaxy Fold’a (ve halefine) benzer prototip tasarımları ürettiği düşünüldüğünde, şirketin yaklaşan katlanabilir modeli için gerçek bir 180 derece dönüş yaptığını görmek
ilginç.

Resmi bilgilere gelince, şimdilik elimizde olan tek şey bu. Huawei Tüketici İşletmeleri Grubu CEO’su Richard Yu, “bir süredir” Mate X2 kullandığını ve bunun “sürprizlerle dolu” olduğunu ekledi.

Huawei Samsung Teknoloji Weibo