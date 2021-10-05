Hubble’dan yeni keşif: Uzayda gizlenen büyük bir göz görüntüledi

NASA, Güney Terazi takımyıldızında yer alan NGC 5728'in Hubble teleskobu tarafından çekilen görüntüsünü yayınladı. Uzayda gizlenen büyük bir göz gibi görüntülenen gökada, sarmal bir tasarıma ve parlak bir çekirdeğe sahip.

Sozcu.com.tr

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NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu, merkezi büyük miktarda ışık yayan, NGC 5728 olarak adlandırılan galaksinin çarpıcı görüntüsünü yakaladı. Galaksi, bir tür gökadayı andırıyor. Seyfert galaksi grubuna giren keşif, yüksek miktarda elektromanyetik radyasyon yayan ve aynı zamanda merkezinde süper kütleli bir kara delik bulunan son derece parlak çekirdeği ile öne çıkıyor.

Evrendeki tüm galaksilerin neredeyse yüzde 10’unun Seyfert galaksileri kategorisine girdiği söyleniyor ve aşırı aktif radyasyon aktiviteleri nedeniyle en çok çalışılan konulardan biri. Bir Seyfert gökadası normal bir sarmal gökadaya benzer, ancak merkezinde elektromanyetik spektrumun belirli bölgelerinde alışılmadık derecede yüksek bir parlaklığa sahip aktif bir gökada çekirdeğine (AGN) sahiptir. Özellikle Seyfert gökadaları, evrendeki en parlak elektromanyetik radyasyon kaynağı olarak bilinen aktif gökadalar sınıfına girer.

NGC 5728’in görüntüsü, Hubble Uzay Teleskobu’nda bulunan Geniş Alan Kamerası 3 (WFC3) kullanılarak çekildi. WFC3 şimdiye kadar görülen en eski gökadalardan birinin tespit edilmesine yardımcı oldu.

1787’de İngiliz astronom Sir Frederick William Herschel tarafından keşfedilen NGC 5728’in, Güneş’ten 72 milyar kat daha büyük bir kütleye sahip olduğu söyleniyor.

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