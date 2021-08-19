Jeff Bezos gayrimenkule doymuyor: 23 milyon dolarlık bir yatırım daha

New York Post'tan Jennifer Gould'un haberine göre, Amazon ve Blue Origin'in kurucusu, 212 Fifth Avenue'deki 4,155 metrekarelik bir alan için 23 milyon dolar ödedi.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

2019’da MacKenzie Scott’tan boşandığından beri Bezos, rekor kıran bir gayrimenkul portföyü biriktiriyor. Şubat 2020’de, daha önce milyarder David Geffen’e ait olan Hollywood tarihinin önemli bir parçası sayılan Warner mülkünü satın aldı. 165 milyon dolarlık satış, California eyalet tarihindeki en pahalı ev satışıydı ve Variety’ye göre; Bezos konutun yanına 10 milyon dolarlık bir ev daha ekledi.

Son olarak da New York’un seçkin muhitlerinden birinde 23 milyon dolarlık bir yer daha aldı. Bezos, aynı yerde halihazırda 96 milyon dolar değerinde gayrimenkule sahip: Bir çatı katı, altında iki daire ve Nisan 2020’de satın aldığı 16 milyon dolarlık bir mülk daha…

Real Deal’e göre, 1912 yılında yapılan 24 katlı Gotik binadaki komşuları arasında Teksaslı milyarder Ed Bass ve ESPN sunucusu Mike Greenberg gibi isimler yer alıyor. Bina sakinlerinin birçoğu pandemi sırasında şehri terk etseler de Gimme’ye, varlığı ile mülk değerlerinin artmasına yardımcı olduğu için Amazon’un kurucusunun komşuları olmasından heyecan duyduklarını söylüyor.

Habere göre; dört yatak odalı, dört banyolu daire, mermer zeminlere ve büyük pencerelere ve Dünya Ticaret Merkezi ile Madison Square Park’ın manzarasına sahip. Binanın olanakları arasında fitness merkezi, golf simülatörü, yoga stüdyosu, oyun odası ve film gösterim odası yer alıyor.

Bezos daha önce Washington DC’deki eski bir tekstil müzesini de 23 milyon dolara satın almıştı. Bezos’un gayrimenkulleri arasında Manhattan’ın Yukarı Batı Yakası’nda Central Park’a bakan bir binada dört daire ve Seattle ve Teksas’tan mülkler de var.

İlginizi Çekebilir Amazon'da Jeff Bezos dönemi sona erdi

İlginizi Çekebilir Ne Bezos ne Musk... 2021'in yıldızı Adani