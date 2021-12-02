Jeff Bezos’un gizli fotoğraflarını sevgilisinin kardeşi rekor fiyata satmış

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un evliliğini noktalama noktasına getiren mesajlaşma ve aldatma skandalı sonrasında yeni detaylar ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Amazon’un CEO’luğunu bir süre önce bırakan Jeff Bezos’un 2019 yılında ortaya çıkan gizli yazışmaları ve eşi MacKenzie Scott ile olan evliliğini noktalamasına sebep olan skandal ile ilgili yeni bilgilere erişildi.

Wall Street Journal’da yayınlanan haberde, Bezos ile evliyken birlikte olduğu sevgilisi eski TV spikeri Lauren Sanchez’in yazışmalarını ve özel fotoğraflarını Sanchez’in kardeşinin yüzbinlerce dolara sattığı belirtildi.

Konuyla ilgili bilgisi olan bazı kaynakların yaptığı açıklamada, Sanchez’in kardeşi Michael Sanchez’in 200 bin dolara bu yazışma ve görüntüleri Enquirer isimli gazeteye sattığını söyledi. Wall Street Journal, Michael Sanchez’in yıllardır Enquirer’a magazin içerikli bilgiler verdiğini de aktardı. Gazeteye konuşan kaynaklar, Sanchez’in anlaşmasının da şirketin ekonomik kriz içerisinde olduğu bir dönemde meydana geldiğini öne sürdü.

DERGİNİN HABER VERMESİYLE BOŞANDI

2019 yılında yaşanan olaydan önce Enquirer, görüş almak için Bezos’a bu konuda bilgi vermişti. Fakat Bezos gazeteye herhangi bir açıklama yapmazken 9 Ocak’ta eşi MacKenzie Scott ile boşanma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Bezos’un bu açıklamasından sonra Enquirer, “BEZOS BOŞANIYOR! EVLİLİĞİ BİTİREN ALDATMA FOTOĞRAFLARI” anonsuyla Bezos ve Sanchez arasındaki yazışmaları ve fotoğrafları yayınlamıştı.

Bezos daha sonra Enquirer’ın sahibi David Pecker hakkında “şantaj” suçlamasını yöneltmişti.

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