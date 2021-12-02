Kuyruğu savaş baltasına benzeyen yeni bir dinozor türü bulundu

Bilim insanları Şili'de yeni bir dinozor türü buldular. Yeni tür, o dönemde yaşamış diğer canlıların hiçbirine benzemeyen bir kuyruğa; savaş baltasına benzeyen bir kuyruğa sahip.

Sozcu.com.tr

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Nature dergisinde yayınlanan çalışmada bulunan yeni türün o zamana ait diğer canlılardan farklı bir yapıya sahip olduğuna dikkat çektiler.

Universidad de Chile’den Alexander Vargas da dahil olmak üzere araştırmacılar, stegouros elengassen adlı dinozorun yaklaşık iki metre boyunda olduğunu ve kuyruklarının ucunda bir sopa olan ağır zırhlı ankylosaurlara benzediğini söyledi.

Araştırmada bilim insanları, Şili’nin en güney bölgesi olan Patagonya’daki Magallanes eyaletinde ortaya çıkarılan geç yaklaşık 71,7 milyon ila 74,9 milyon yıl önceye ait iyi korunmuş ve çoğunlukla eksiksiz fosilleri değerlendirdi.

Çalışmada, “Stegouros, ankylosaurian kraniyal karakterler gösteriyor, ancak büyük ölçüde atalardan kalma bir postkraniyal iskelet ve bazı stegosaur benzeri karakterler var” diye yazdılar.

Araştırma, dinozorun kuyruğunun dış kısmında yaprağa benzeyen bir yapıda birbirine kaynaşmış yedi çift yassı, kemikli tortudan oluşan büyük kuyruk silahını özellikle vurguluyor.

Bilim insanları, bu savaş baltasına benzer yapının onu diğer zırhlı dinozorların eşleştirilmiş sivri uçlarından ve kulüplerinden ayırdığını söyledi.

Bir zamanlar Pangea süper kıtasının kuzey kara kütlesi olan Laurasia’dan gelen bu tür zırhlı dinozorlar üzerine çalışılmış olsa da araştırmacılar güney Gondwana’dan gelenlerin nadir ve yeterince anlaşılmamış olduğunu söyledi.

Bilim insanları, en eski ankylosaur türlerinin Gondwana’da yaşamış olabileceğini ve onları incelemek, zırhlı dinozorların kökenleri ve evrimi hakkında yeni ipuçları sağlayabilir.

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