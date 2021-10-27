Laboratuvarda geliştirilen nöronla düşünen robot geliştirdiler

Japonya'nın saygın kurumlarından Tokyo Üniversitesi'nde görevli bilim insanları laboratuvar ortamında geliştirilen yapay nöronlarla bir robot geliştirdi. Yapay nöronlara sahip robot bir labirentteki engellere çarpmamayı başardı.

Sozcu.com.tr

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Tokyo Üniversitesi’nde görevli bilim insanları laboratuvarda geliştirilen nöronlarla bir robot geliştirdi. Avuç içi büyüklüğünde tekerlekli olan robot, basit bir labirentte engellere çarpmadan kendi yolunu bulmayı başardı.

Canlı hücrelerden oluşturulan beyin nöronlarına bağlı olan robotun, “İnsanlar gibi düşünmesini” amaçlayan bilim insanları robotun labiretteki yolculuğunun detaylarını paylaştı. Robotun yanlış yöne gitmesi durumunda nöronlar, robota elektrik vererek yönünü değiştirmeyi başardı.

Araştırmanın detayları Applied Physics Letters isimli dergide yayınlandı. Bilim insanları bu gelişmeyi, “Robotlara zekayı öğretme konusunda büyük bir adım” diye yorumladı. Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları, “Robot başarılı bir biçimde dört farklı alandaki yolculuğunu tamamladı” açıklamasını yaptı.

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