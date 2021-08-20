Mark Zuckerberg’in sanal gerçeklik sevdası: İş hayatını değiştirecek uygulama

Mark Zuckerberg bir süredir metaverse tutkusuyla gündeme gelirken sonunda yeni bir sanal gerçeklik ofisi başlattığını duyurdu.

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Pandemiyle beraber ofislerin terk edilmesi ve bir yandan da teknolojinin durmak bilmeden gelişmesi Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’de yeni çağrışımlara neden oldu. Zuckerberg, bir süredir Facebook’u bir metaverse haline getirmek istiyor. Tıpkı The Sims oyununda olduğu gibi kullanıcıların kendilerini temsil eden avatarlarla dijital dünyada yaşamasını planlayan Zuckerberg, bu konudaki ilk adımı da attı.

Covid pandemisi nedeniyle birçok şirket hâlâ uzaktan çalışırken sosyal ağ, bir gün Zoom ve Skype’a rakip olabileceğini umduğu yeni bir sanal gerçeklik toplantı uygulamasını başlattı.

Kullanıcıların, meslektaşlarının avatarlarıyla toplantı odasında buluşmalarına olanak tanıyan bu dünya; Zuckerberg’in, Facebook’u fütüristik bir metaverse haline getirme tutkusunun bir parçası.

Horizon Workrooms adlı yeni uygulama, bir beta testi olarak piyasaya sürüldü ve bir VR başlığı ile kullanılmak üzere tasarlandı.

CBS This Morning’e konuk olan Zuckerberg programda kendi avatarını tanıttı ve diğer kullanıcıların da uygulamada nasıl görüneceklerine kendi kendilerine karar verebileceklerini söyledi. Avatarların ağızları gerçek konuşma ile eş zamanlı olarak hareket ederken, uygulama el izlemeyi de destekliyor.

Toplantı odalarında sanal gerçeklik başlığı ile 16’ya kadar katılımcı, Zoom tarzı bir görüntülü sohbet aracılığıyla ise 50’ye kadar katılımcı ağırlanabiliyor.

Uygulama, Facebook’un Oculus Quest 2 kulaklıkları aracılığıyla ücretsiz ve yaklaşık 300 dolar tutarında.

Zuckerberg, CBS This Morning’de yeni uygulama hakkında şu açıklamaları yaptı: “Metaverse’i internetin yeni nesli olarak düşünüyorum. Yani bunun, cep telefonlarınızdan veya bilgisayar ekranlarınızdan baktığınız bir internet olarak değil de parçası olduğunuz veya içinde olabileceğiniz bir internet olarak düşünebilirsiniz.”

Facebook’un Reality Labs grubunun başkan yardımcısı Andrew Bosworth, yeni Workrooms uygulamasının şirketin metaverse öğelerini nasıl öngördüğüne dair iyi bir fikir verdiğini söyledi.

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