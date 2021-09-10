Microsoft ve LinkedIn CEO’ları artık ofise dönmeyi beklemediklerini açıkladılar

CNBC'ye konuşan Microsoft ve LinkedIn CEO'ları Satya Nadella ve Ryan Roslansky, coronavirüsü vakaları arttıkça tüm çalışanların ofise dönmelerini planlamak yerine uzaktan çalışmayı desteklemenin yollarını aradıklarını söylediler.

Sozcu.com.tr

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Ofise dönüş ile ilgili tartışmalar sürerken teknoloji alanındaki iki dev şirketin CEO’sundan da konuyla ilgili açıklamalar geldi. Nadella, CNBC’ye verdiği demeçte şunları söyledi: “Sağlam bir geri dönüş tarihi belirlemeyi denedik ve bu, bir işe yaramadı. Çünkü bence bu, pandeminin dünya çapındaki doğası.”

Microsoft’un açıklamaları, perşembe günü bildirilen Covid-19 vakalarındaki artışlar nedeniyle çalışanların ABD ofislerine dönüşünü süresiz olarak ertelediğini duyurmasıyla geldi. Teknoloji devi, daha önce ofislerin 7 Eylül’de yeniden açılacağını duyurmuştu ve ağustos başında da bu tarihi 4 Ekim’e ertelemişti. CNBC’ye göre karar, ofise dönebilecek 103.000’den fazla Microsoft çalışanını etkileyecek.

“ARTIK YENİ BİR TARİH TAHMİN ETMEYE ÇALIŞMAYACAĞIZ”

Microsoft Kurumsal Başkan Yardımcısı Jared Spataro bir blog yazısında şu satırlara yer verdi: “Covid-19’un belirsizliği göz önüne alındığında, ABD’deki çalışma sahalarımızın tamamen yeniden açılması için yeni bir tarih tahmin etmeye çalışmamaya karar verdik.”

LinkedIn ise temmuz ayında yaptığı açıklamada çalışanlarının uzaktan çalışma ya da hibrit model kararı almalarına izin vereceklerini söyledi.

Nadella ve Roslansky, çalışma yapılarında esnekliğe ağırlık verdiklerini söylüyorlar. Her iki CEO da bölgesel Covid verilerini izlediklerini ve çalışanlarının uzaktan ya da hibrit model seçeneklerinden diledikleri şekilde yararlanabileceklerini belirttiler. Ayrıca, yeni yazılım yeniliklerinin yönetici-çalışan ilişkilerini ve kültürünü iyileştirebileceğini de söylüyorlar.

Roslansky, “düşüncenizde ve yaklaşımınızda esnek olmak, çalışanlarınızın işlerini yapmalarına güvenmek gerçekten önemli” dedi.

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