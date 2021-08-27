MNG Kargo’ya siber saldırı: Alıcı bilgileri ele geçirildi

MNG Kargo, kurumsal müşterilerine ait şifrelerin ele geçirilmesiyle bazı kargo alıcılarının ad, soyad, adres ve telefon bilgilerinin sızdırıldığını duyurdu.

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Şirket, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na bildirimde bulunarak, kargo alıcılarına ait ad, soyad, adres ve telefon numaraların ele geçirildiğini açıkladı.

MNG Kargo’nun KVKK’ya yaptığı bildirimde şu ifadeleri kullandı:

* İhlalin, veri sorumlusunun kurumsal müşterilere sunduğu web servis üzerinden, kurumsal müşteriye/müşterilere ait kullanıcı adı ve şifrenin elde edilmesinden kaynaklı olarak, kurumsal müşterinin/müşterilerin hesaplarına yetkisiz erişim gerçekleştiren kişi/kişiler üzerinden sızma şeklinde olduğunun ve sistemden kaynaklı bir açık olmadığının düşünüldüğü.

MNG KARGO AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan, KVKK, yapılan siber saldırı bildiriminden kısa bir süre sonra konuya ilişkin resmi açıklama yayınladı.

Kurum, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir.

* Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

* Veri sorumlusu sıfatını haiz olan MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık AŞ tarafından Kuruma gönderilen veri ihlali bildiriminde özetle;

* İhlalin veri sorumlusunun kurumsal müşterilere sunduğu web servis üzerinden, kurumsal müşteriye/müşterilere ait kullanıcı adı ve şifrenin elde edilmesinden kaynaklı olarak, kurumsal müşterinin/müşterilerin hesaplarına yetkisiz erişim gerçekleştiren kişi/kişiler üzerinden sızma şeklinde olduğunun ve sistemden kaynaklı bir açık olmadığının düşünüldüğü,

* İhlalin 15.08.2021 tarihinde başladığı ve 23.08.2021 tarihinde sona erdiği,

* 15.08.2021 tarihinde veri sorumlusunun kurumsal bir müşterisinden gelen sözlü bildirim sonucunda aynı gün içerisinde sızma testi çalışmasına başlandığı, yapılan incelemeler sonucunda 23.08.2021 tarihinde ihlalin tespit edildiği,

* İhlalden kargo alıcılarına ait “ad-soyad, adres, telefon numarası” bilgilerinin etkilendiği,

* İhlalden etkilenen kişi sayısının belirlenemediği,

* İlgili kişilerin veri ihlali ile ilgili https://www.mngkargo.com.tr/iletisim internet sayfası, 0(850) 222 06 06 numaralı çağrı merkezi ve kisiselveri@mngkargo.com.tr e-posta adresinden bilgi alabileceği ifade edilmiştir.

* Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 26.08.2021 tarih ve 2021/875 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.