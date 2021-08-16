NASA, ekipmanlarını Ay’da yapmak için hazırlanıyor

Uzay ajansı, Ay'daki araştırmalar için çok sayıda ekipman taşımak yerine Ay'da bu ekipmanları üretecek yöntem üzerine çalışıyor. Son olarak bir Northrop Grumman Cygnus kargo uzay aracı bu hafta Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştığında, Dünya'dan çok özel bir ekipman parçası taşıdı: Katı malzeme yapmak için ay tozu kullanan bir 3D yazıcı.

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NASA, Ay’ın tozlu toprağını baskı için hammadde olarak kullanmayı umarak, yaklaşan Artemis Ay görevlerinde kullanmak üzere Redwire şirketinin baskı sistemini test ediyor. Uzay ajansının amacı; Dünya’dan çok sayıda ağır ekipman çekmek yerine, gerekli olanı yapmak için Ay’da hazır bulunan malzemeleri kullanmak.

Uzay ajansı, bir süredir ay regolitini kullanarak 3D baskı yapmayı düşünüyor; ancak test için ISS’nin mikro yerçekimi ortamına bir 3D yazıcı göndermek, teknolojiyi kullanıma hazır hale getirmek için yeni bir adım. Araştırmacılar, baskının yerçekimi olmadan çalışıp çalışmadığını ve basılı malzemenin gücünün ne olacağını araştırıyor.

Yazıcı Ay simülasyonu kullanarak çalışıyor; yani Ay regolitine kimyasal olarak benzer malzemeden insan yapımı bir bileşik kullanılıyor.

Redwire, 3D baskı yaklaşımının küçük armatürler ve donanımlar için kullanılmasının yanı sıra; sonunda iniş pistleri, temeller, yollar ve hatta astronotların içinde yaşaması için Ay habitatları gibi daha büyük ve daha karmaşık parçaları basmak için kullanılabileceğini de söylüyor.

NASA, 3D baskı teknolojisini diğer gezegenlerde de kullanılabilecek şekilde geliştirmeye çalıştığını belirtiyor.

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