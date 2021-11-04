Ofcom’dan uyarı: “Facebook, Twitter ve Instagram tasarım gereği zararlı”

İngiliz medya düzenleyicisi Ofcom, sosyal medya şirketlerinin iş modellerinin doğası gereği kullanıcılar için zararlı olduğu konusunda uyardı.

Sozcu.com.tr

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Lizbon’da gerçekleşen Web Summit konferansında konuşan Ofcom CEO’su Dame Melanie Dawes, şunları söyledi: “Şu anda iş modellerinin kalbinde yer alan bazı şeylerin, önerilen algoritmalar ve reklam gelirleriyle bağlantılı olduğu kesinlikle doğru. Bu iş modelleri devasa bir ölçek, devasa bir büyüme, devasa gelirler sağladı ve bu tasarım özelliklerinden bazıları aynı zamanda güvenlik ve yarattığı zararla ilgili sorunumuzun temelinde yer alıyor.”

2023’te yürürlüğe girmesi muhtemel yeni yasalar; Ofcom’a, kullanıcılarını çevrimiçi zararlardan koruyamayan şirketlere 18 milyon sterline veya yıllık cirosunun yüzde 10’una kadar para cezası verme yetkisi verecek. Çevrimiçi Güvenlik Yasası; nefret söylemi, terörizm, dezenformasyon, ırkçı taciz, pornografi ve çevrimiçi dolandırıcılık gibi bir dizi riski kapsıyor.

Ancak Dawes’in yorumları, yetkililerin sosyal medya şirketlerinin platformlarını temizlemeye çalışırken karşılaştıkları zorlukları vurguluyor. Dawes daha önce Facebook, Google ve Twitter’ın hükümet tarafından getirilen yasaları atlatmaya çalışacağını kabul etmişti. Bu hafta başlarında da Çevrimiçi Güvenlik Yasası için ortak komitedeki milletvekillerine ve meslektaşlarına, teknoloji devlerinin düzenlemeye direnmek için avukat ekipleri görevlendirmelerinin muhtemel olduğunu söyledi.

Dawes dün yaptı konuşmada sözlerine şu şekilde devam etti: “Platformlar zaten içeriği yönetiyor, ancak bunu kapalı kapılar ardında yapıyorlar. Bunun ifade özgürlüğü ve konuşma özgürlüğü üzerinde etkileri var. Yani, bir düzenleyici olarak yapacağımız şey, bunu açığa çıkarmak…”

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