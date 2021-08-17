Pi sayısında yeni rekor: 62.8 trilyon basamaklı halini hesapladılar

İsviçreli araştırmacılar, yeni bir dünya rekoru kırmak için bir bilgisayar kullanarak pi sayısı, 62,8 trilyon basamağa ulaşana dek hesapladılar. Hesaplama tam 108 gün 9 saat sürdü.

SOZCU.COM.TR

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Graubuenden Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Veri Analitiği, Görselleştirme ve Simülasyon Merkezi, Google’ın bulutunu kullanarak 2019’da kırılan rekorun neredeyse iki katını kırmaya çalıştılar.

Araştırmacılar, başarılarını belgelemek için Guinness Rekorlar Kitabı’nı bekliyorlardı. O zamana kadar sadece pi için hesapladıkları son 10 rakamı açıkladılar: 7817924264.

Önceki dünya rekoru pi hesaplaması 50 trilyon basamağa ulaşmıştı.

Pi, bir dairenin çevresinin çapına oranını temsil eder ve ondalık noktadan sonra sonsuz sayıda basamak vardır. Yine de araştırmacılar, çeşitli bilgisayarların yardımıyla ilk 10 rakamı 3.141592653 olan değeri daha da ileriye götürmeye çalışıyorlar.

Son olarak pi sayısının sonsuzluğunda rekor denemesi yapan İsviçreli ekip, pi’yi hesaplarken edindikleri deneyimin “RNA analizi, akışkanlar dinamiği simülasyonları ve metin analizi” gibi diğer alanlarda da uygulanabileceğini belirttiler.