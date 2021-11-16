Prens Harry, çevrimiçi yayılan yanlış içeriği hedef aldı

Sussex Dükü Harry, çevrimiçi yanlış bilgiyi küresel insani bir sorun olarak tanımlıyor ve sorunun yerel gazeteciliğe yatırım da dahil olmak üzere yeni politikalarla birlikte ele alınması gerektiğini söylüyor.

Sozcu.com.tr

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ABD düşünce kuruluşu Aspen Enstitüsü’ndeki bilgi bozukluğu komisyonunun bir üyesi olan Prens Harry, altı aylık bir çalışmanın ardından 15 tavsiyede bulunan dezenformasyon raporuna katkıda bulundu.

Raporu, Sussex’in hayır kurumunun web sitesinde yayınlayan Prens Harry, dezenformasyon krizini, küresel insani bir sorun olarak niteledi: “Komisyonumuzun teknoloji endüstrisi, medya endüstrisi, politika yapıcılar ve liderler tarafından alınan somut ve pratik tavsiyelerini görmeyi umuyorum. Bu, bazılarımızı değil, hepimizi etkiliyor.”

Aralarında televizyon gazetecisi Katie Couric’in de bulunduğu komisyondaki üç eşbaşkan tarafından kaleme alınan raporda yer alan 15 tavsiye, ABD’ye odaklanıyor.

Prens Harry, araştırma ve çalışma grupları aracılığıyla katkıda bulunan rapordaki 15 komisyon üyesinden biriydi. Diğer komisyon üyeleri arasında Quadrivium Vakfı’nın kurucu ortağı Kathryn Murdoch ile medya kralı Rupert’in en küçük oğlu olan kocası James Murdoch vardı.

Raporda şu satırlara yer verildi: “Bilgi bozukluğu, herhangi bir sağlık krizini daha ölümcül hale getirir. Demokrasiyi baltalıyor. Günümüzde dezenformasyon, toplum olarak en kötü sorunlarımızı daha da şiddetlendiren bir güç çarpanı haline geldi. Her gün yüz milyonlarca insan, yalanlarla altüst olmuş bir dünya için bedel ödüyor.”

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