Samsung varisine yasa dışı ilaç kullanımından 60 bin dolarlık ceza

Samsung'un varisi ve şirketin fiili lideri Jay Y. Lee, Michael Jackson'ın da ölümüne neden olan yasa dışı ilacı (propofol) kullandığı için 70 milyon Güney Kore wonu (60 bin dolar) para cezasına çarptırıldı.

Sozcu.com.tr

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Güney Kore teknoloji devinin lideri Jay Y. Lee’nin (Lee Jae-yong) başı yine dertte.

2017’de rüşvet, yalan yere yemin ve zimmete para geçirme suçlamalarıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Lee, 2018'de üst mahkemenin kararı bozmasıyla serbest kalmıştı. Lee bu defa da yasa dışı ilaç kullanmaktan ceza aldı.

Lee, bu ayın başlarında ilaç kullanımı ile ilgili suçlamayı kabul etti. Reuters’in bildirdiğine göre; Lee, 2015’ten 2020’ye kadar 41 kez enjekte edilebilir propofol aldığını söyledi. Lee’nin avukatları, babasının hastaneye kaldırılmasının ardından psikolojik stres altında olduğu ve rüşvetten hüküm giydiği bir dava olduğu için sakinleştiriciyi, tıbbi amaçlarla aldığını belirtti.

MICHAEL JACKSON’IN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞTU

Lee, babası Lee Kun-hee’nin 2014 yılında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmasından bu yana elektronik devinin başında yer alıyor.

Propofol, anestetik ve yatıştırıcı olarak kullanılıyor ve dünyaca ünlü yıldız Michael Jackson’ın otopsi raporuna göre 2009’da şarkıcının ölümüne neden oldu. Savcılar, Jackson’a uykusuzluk için propofol reçete edildiğini, ancak şarkıcının güçlü bir dozdan sonra öldüğünü belirtmişlerdi.

Lee, 2011 yılında ülkede psikotrop kontrollü bir madde olarak ilan edilen propofol kullanımı nedeniyle yargılanan birkaç önemli Güney Koreli arasında yer alıyor. 2013 yılında üç Güney Koreli aktris Park Si-yeon, Lee Seung-yeon ve Jang Mi-in-ae ilacı tıbbi olmayan amaçlarla kullanmaktan suçlu bulunmuşlardı.

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