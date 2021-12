Sony’den PlayStation hamlesi: Xbox’la mücadele planını devreye aldılar

Japonya'nın önde gelen teknoloji şirketlerinden Sony, oyun konsolu savaşını kızıştırmak için "Spartacus" kod adlı hizmetini devreye sokma kararı aldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sony’e ait PlayStation ile Microsoft’a ait Xbox arasındaki oyun konsolu rekabeti kızışıyor… ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg’e konuşan kaynaklar Sony’nin yeni bir proje hazırlığı içerisinde olduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili bilgisi olanlar ve aynı zamanda Bloomberg’in ele geçirdiği belgelerde Sony’nin Xbox Game Pass benzeri bir platform kurmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Yeni abonelik sistemine Spartacus kod adı verilirken PlayStation sahiplerinin hem güncel hem de klasikleşmiş oyunları oynamaya imkan tanıyacağı belirtildi.

Bu platformu PlayStation 4 ve PlayStation 5 konsollarına sahip kişilerin kullanabileceğini açıklayan kaynaklar, bu platformun gelecek yılın ilkbahar döneminde yayına alınacağı aktarıldı.

Resmi ismi henüz açıklanmayan bu platformun PlayStation Plus ve PlayStation Now isimli platformları bir araya getireceği belirtildi. Şu an kullanılan PlayStation Plus, internet üzerinden ücretsiz oyun indirilebilen ve multiplayer oyun oynamaya imkan tanıyan bir platformken PlayStation Now ise kullanıcıların eski oyunları oynamasını sağlıyor. Yetkililer, Sony’nin PlayStationNow’ı kullanmaya devam edeceğini fakat PlayStation Plus’ı kademeli olarak bırakma kararı aldıklarını duyurdu.

Bu yeni platformda PS1, PS2, PS3 ve PSP oyunlarının kullanılabileceği kaydedildi. Özellikle satış bağlamında son yıllarda Xbox’ı geride bırakan Sony, buna karşılık abonelik konusunda Microsoft’un gerisinde kalmıştı.

İlginizi Çekebilir Yayın platformlarında rekabet kızışıyor: Disney+, Amazon ve Netflix fantastik dünyayı ele geçirdi

İlginizi Çekebilir Japonya prensesi evliliğiyle yine gündemde: Damat Komuro annesinin skandala yol açan borcunu kapattı