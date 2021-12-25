SpaceX, astronotlara çamaşır deterjanı hediye etti

SpaceX, çarşamba günü Noel hediyeleri, hindi kızartma ve çamaşır deterjanı da dahil olmak üzere Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlara çamaşır deterjanı dahil çeşitli hediyeler verdi. Böylece uzayda çamaşır yıkama problemi için de bir adım atılmış oldu.

Sozcu.com.tr

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Ay ve Mars görevleriyle insanlık, aracılığıyla uzayı keşfederken astronotlar ufak bir sorunla sürekli baş başa kalıyorlar: Kirlenen çamaşırları yıkamak. NASA, çamaşır yıkamadan astronotların Mars’a yolculuk yapmak için her birinin 500 poundluk giysiye ihtiyacı olacağını tahmin ediyor.

SpaceX bu konuda çözüm olmasını umduğu bir deterjanı astronotlara yılbaşı hediyesi olarak gönderdi. ISS’deki astronotlar, uzayda kıyafetleri ne kadar iyi yıkadığını görmek için Proctor and Gamble tarafından özel olarak geliştirilmiş deterjan üzerinde deney yapacaklar.

ISS’deki astronotların yeni giysileri, şimdilik Dünya’dan yapılan gönderilerle teslim ediliyor.

Deterjan üzerinde yapılan deneyler, NASA’nın gelecekte Ay’a ve Mars’a yapılacak insanlı görevlerde astronotların kıyafetlerini nasıl yıkayabileceğini anlamasına da yardımcı olacak.

Proctor and Gamble’ın kıdemli direktörü ve araştırma görevlisi Mark Sivik, “Uzayda uzun yolculuklar yapmaya başladığınızda, çamaşırhane olmazsa olmazdır. Burada geliştirdiğimiz şey tamamen parçalanabilir ve uzay istasyonunun kapalı döngü sistemi içinde çalışmak üzere tasarlandı” dedi.

NASA, 2025 yılına kadar insanları Ay’a göndermeyi planlıyor. Ardından, Mars’a astronot göndermek için bir Ay üssü inşa etmeyi planlıyor.

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