TikTok’ta büyük tehlike

ABD'de yapılan yeni bir inceleme, özellikle gençler arasında bir hayli popüler olan sosyal medya platformu TikTok'un çocukların kullanımına uygun olmadığını ortaya çıkardı. Buna göre, yaş sınırlaması olmayan TikTok'ta 13 yaşındaki kullanıcılar cinsel içerikli, uyuşturucuya ve alkole özendiren videoları izleyebiliyor...

Sozcu.com.tr

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ABD’nin köklü gazetelerinden Wall Street Journal, TikTok’un kullanıcıların hangi videoları izleyeceğine karar vermek için kullandığı algoritmanın, 13-15 yaş aralığındaki çocuklara cinsel içerik, uyuşturucu ve alkolü tanıttığını ortaya çıkardı.

WSJ soruşturması kapsamında, 13 yaşına göre programlanmış bot hesabın ‘hayranı olanlar’ diye aratması sonucu, ikisi pornografik içerik olmak üzere uyuşturucu ve alkole teşvik eden videolar izlediği ortaya çıktı.

Uzmanlar, kişiye özel arama sayfasında cinsellik içeren videoların olduğunu bunlara tıklandığında ise yaşınızın ne olursa olsun benzer videolara yönlendirildiğini belirtiyor ve ebeveynleri uyarıyor.

HENÜZ ÇOCUKLAR İÇİN FİLTRE YOK

TikTok, şu anda yetişkin ve çocuk hesaplarına sunulan videolar arasında ayrım yapmadıklarını, ancak çocuklar için yeni bir filtre aracı üzerinde çalıştıklarını söyledi.

WSJ soruşturması kapsamında kullanılan bot hesapların 13 ila 15 yaş aralığında sınırlandırıldığı bildirildi.

Yapay zeka destekli algoritma sayesinde, videoların seçimlere göre yaş gözetmeksizin daha uygunsuz içerikler çıkarmaya başladığı ortaya çıkarıldı.

13 yaşına göre ayarlanmış bot hesapların toplamda 569 uyuşturucuya özendiren videoya denk geldiği belirlendi. Pornografik içerikler ve erotik reklamların ise 100’den fazla kez görüntülendiği ortaya çıkarıldı.

TİKTOK’TAN AÇIKLAMA GELDİ

WSJ tarafından yayımlanan raporda, ‘Biyografimde 18 yaşından büyük olduğum yazıyor, ama bunu denetlemenin gerçek bir yolu yok’ ifadeleriyle 18 yaşından küçük bir kullanıcının siteye üye olmasına yer verildi.

Gazetenin ulaştığı TikTok sözcüsü, videoların içeriğiyle ilgili tek tek yorum yapmayı reddetse de çoğunluğun yönetmeliği ihlal etmediğini öne sürdü. TikTok’un bu tarz videoları kaldırdığını ve bu içeriklerin yayılımını engellemek için diğer videoların dağıtımını kısıtladığını öne sürdü.

WHATSAPP’TAN SONRA İKİNCİ SIRADA

2019’da 711 milyon kez telefonlara indirilen TikTok WhatsApp’ın ardından en çok indirilen 2’nci uygulama oldu. Kullanıcılarının 15 saniyelik videolar çekmesine izin veren TikTok geçtiğimiz yılın Aralık ayında 40 milyon dolar gelir sağlayarak, en çok gelir elde eden 7’nci uygulama olmuştu.

Kullanıma sunulduğu günden bu yana 250 milyon dolara yakın gelir elde eden TikTok, toplam gelirinin yüzde 71’ini 2019’da sağlamıştı.

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