TikTok’tan 14 yaşın altındaki çocuklar için zaman sınırı

TikTok'un ana şirketi ByteDance yayınladığı bir blog yazısında, TikTok'un Çin versiyonu olan Douyin'de 14 yaşından küçük kullanıcıların günde 40 dakika ile sınırlanacağını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Sosyal medyanın ve internetin gençler üzerindeki etkileri araştırılmaya devam ederken Çin hükümeti bu konuda adımlar atmaya başladı bile. Geçtiğimiz ay Çin’deki çocukların çevrimiçi video oyun süreleri ile ilgili düzenlemeler yapılmasını talep eden hükümete TikTok’un ana şirketi ByteDance’ten de destek geldi.

Şirket, TikTok’un Çin versiyonu olan Douyin’de çocukların kullanabilecekleri saatleri sınırladı. Uygulama böylece, Çin hükümetinin küçük çocuklar için video oyunlarına erişim konusundaki yeni kısıtlamalarıyla uyum sağlamış oldu.

14 YAŞIN ALTINDAKİLERE KISITLI ERİŞİM

ByteDance, 14 yaşın altındaki gençlerin Douyin’e 06:00 ile 22:00 arasında erişebileceklerini, uygulamayı bu pencerenin dışında kullanamayacaklarını söyledi. Kurallar, 14 yaşın altındaki gerçek adı doğrulanmış kullanıcılar için geçerli olacak. Şirket, ebeveynleri çocuklarının gerçek adla kimlik doğrulama süreçlerini tamamlamaları ve yeni modun etkinleştirilmesi için yardımcı olmaya teşvik etti.

Çin hükümeti, gençlerin internette geçirdikleri süreyi azaltmaya odaklandı. Geçen ay Ulusal Basın ve Yayın İdaresi, 18 yaşından küçük Çinli vatandaşların sadece cuma günleri, hafta sonları ve tatil günlerinde 20.00 – 21.00 saatleri arasında çevrimiçi oyun oynamasına izin veren yeni kuralları açıkladı. Yetkililer, oyun şirketlerini ve Douyin gibi platformları tüm kullanıcıları için gerçek isim tanımlaması kullanmaya yönlendirdi.

ByteDance, ayrıca kullanıcılara ilginç popüler bilim deneyleri, müze ve galerilerdeki sergiler, ülke çapından güzel manzaralar, tarihi bilgilerin açıklamaları gibi eğitici içerikler sunacağını da söyledi.

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