Tim Cook, Apple çalışanlarının huzursuzluğunu gideremedi

The New York Times'ın haberine göre; Tim Cook, cuma günü gerçekleşen bir şirket toplantısında artan çalışan endişelerini gidermeye çalıştı. Times, toplantının bir kaydını aldı. Toplantıda Cook, aktivist çalışanların yalnızca iki sorusunu yanıtladığı için tepki çekti.

Toplantıda Cook yalnızca iki soruyu yanıtlamayı tercih etti; ödeme eşitliği ve Apple’ın altı haftalık hamilelikten sonra insanların kürtaj yaptırmasını engelleyen Teksas yasasına yaklaşımı.

Cook, maaş eşitliğiyle ilgili soruyu aldıktan sonra, Apple’ın İK başkanı Deirdre O’Brien, şirketin düzenli olarak tazminat uygulamalarındaki boşlukları kapatmaya çalıştığını söyledi.

Ayrıca; Cook’a şirketin çalışanlarını Teksas’ın yeni kürtaj yasasından nasıl koruduğu soruldu. Buna cevaben Cook; şirketin sağlık sigortasının, kürtaj yaptırmak için eyalet dışına seyahat etmesi gereken Teksas’taki çalışanları kapsayacağını söyledi.

SORULARA YANIT VERMEDİ

Aktivist çalışanlardan Janneke Parrish, The Times’a Apple’ın maaş farklarını kapatmak ve terfi almada kadınlar ve beyaz olmayan insanlar için eşitlik sağlamak için hangi adımları attığını soran bir soru gönderdiğini söyledi. Ancak soruya cevap verilmediğini belirtti.

Apple, The Times’a yaptığı şu şekilde bir açıklama yaptı: “Pozitif ve kapsayıcı bir iş yeri yaratmaya ve sürdürmeye her zaman derinden bağlıyız ve her zaman kararlıyız. Bütün endişeleri ciddiye alıyoruz ve bir endişe ortaya çıktığında kapsamlı bir şekilde araştırıyoruz. İlgili kişilerin mahremiyetine saygı duymadan belirli çalışan konularını tartışmıyoruz.”

Apple bir süredir çalışanların şikayetleriyle sık sık gündeme geliyor. Ağustos ayında 15 çalışan, iş arkadaşlarının şirketteki taciz ve ayrımcılık deneyimlerini paylaşmalarına olanak tanıyan bir web sitesi oluşturdu. Bu ayın başlarında Apple, Twitter’da şirketteki taciz iddiaları hakkında kamuoyu önünde konuşan mühendis Ashley Gjøvik’i işten çıkardı.

