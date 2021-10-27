Tripadvisor’da ceza ve yasaklar gündemde

2020'de neredeyse 1 milyon Tripadvisor incelemesinin sahte olduğu belirlendi. Tripadvisor, hileli faaliyet nedeniyle toplamda 34.605 işletmeyi cezalandırdı ve 20.299 üyeyi yasakladı.

Sozcu.com.tr

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Tripadvisor’a gönderilen yaklaşık 1 milyon yorumun (toplam yorumların yüzde 3,6’sına denk) web sitesi tarafından sahte olduğu belirlendi.

Seyahat rehberliği platformu, ilkini 2019’da yayınladığı ikinci şeffaflık raporunda, sahte incelemelerin yüzde 67,1’inin önceden yayınlama denetleme algoritması tarafından platforma gönderilmeden yakalandığını söyledi.

Çarşamba günü yayınlanan raporda ayrıca, işletmelerin olumlu yorumlarla sıralamalarını yükseltme ve yüksek Tripadvisor puanının avantajlarından yararlanma istekleri nedeniyle fenomenlere yaptırılan ücretli incelemeler hakkında da ayrıntılı bilgi verildi.

YAYINDAN KALDIRILAN YORUMLAR, PANDEMİ ÖNCESİNE GÖRE DAHA FAZLA

Raporda şu bilgilere yer verildi: “Seyahatteki yavaşlamaya paralel olarak genel inceleme katkıları düşerken, elbette gerçek müşteri deneyimlerine dayanmayan hileli gönderimler aynı eğilimi izlemedi. Ekibimiz, olası dolandırıcıları yakalama konusunda tetikte ve etkili olmaya devam etti. Sonuç olarak, reddettiğimiz veya kaldırdığımız incelemelerin oranı, pandemi öncesi 2018 rakamlarına kıyasla arttı.”

Covid tarafından uygulanan seyahat kısıtlamaları, gönderilen yorumlarda bir azalmaya yol açarken virüs, başka zorluklar da ortaya çıkardı ve Tripadvisor, ekibin ek olarak 257.022 incelemeyi manuel olarak değerlendirdiğini söyledi. 46.145 tanesi moderatörler tarafından gönderi yönergelerini ihlal ettiği için kaldırıldı.

Tripadvisor, geçen yıl toplamda 34.605 tesisi hileli faaliyet nedeniyle cezalandırdı ve 20.299 üyeyi platformun topluluk standartlarına uymadığı için yasakladı.

Gezginler geçen yıl toplamda 26 milyondan fazla, oteller için 8 milyondan fazla, restoranlar için 12 milyondan fazla ve turistik yerler ile etkinlikler için 4 milyondan fazla yorum gönderdi. Gönderilerin yarısından fazlası Avrupa’daki müşteri deneyimleriyle ilgili, yüzde 23,5’i Kuzey Amerika ile ilgiliydi.

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