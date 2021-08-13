Türk Telekom 8 ilde internet kesintisi yapacak

Türk Telekom, resmi internet sitesinde yayınladığı duyuru ile vatandaşlara internet kesintisi uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre İstanbul dahil 8 ilde, belirli bölgelerde ve saatlerde internet ve telefon kesintisi yaşanacak.

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Türk Telekom 8 ilde internet ve telefon kesintisine gidecek. Resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda önümüzdeki iki gün boyunca bazı il ve ilçelerde kısa süreli olarak internet kesintisi yapılacağı duyuran Türk Telekom kesintinin nedenini ise altyapı çalışması olarak duyurdu. İnternet kesintisi yaşayacak 8 il ve ilçeleri ile tarihler şöyle:

İstanbul / Üsküdar 14.08.2021 – 14.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 4.5G SES

Ankara / Sincan 14.08.2021 – 14.08.2021 06:00 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 4.5G SES, SMS SERVİSLERİ, 3G SES VE DATA SERVISLERI, 4.5G DATA

Ankara / Çankaya 14.08.2021 – 14.08.2021 06:00 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 4.5G SES, SMS SERVİSLERİ, 3G SES VE DATA SERVİSLERİ, 4.5G DATA, 2G SES VE DATA SERVİSLERİ

Samsun / İlkadım 13.08.2021 – 13.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 4.5G SES

Konya / Selçuklu 13.08.2021 – 14.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 2G SES SERVİSİ, 2G SES VE DATA SERVİSLERİ, 3G SES SERVİSİ, 3G SES VE DATA SERVİSLERI, 4.5G SES

Konya / Ilgın 13.08.2021 – 13.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 2G DATA (GPRS) SERVİSİ, 2G SES VE DATA SERVİSLERİ, 3G SES VE DATA SERVİSLERİ

Konya / Karatay 14.08.2021 – 14.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 2G DATA (GPRS) SERVİSİ, 2G SES VE DATA SERVİSLERİ, 3G SES VE DATA SERVİSLERİ

Bayburt / Şehir merkezi-Bayburt, 14.08.2021 – 14.08.2021 06:00

Diyarbakır / Kayapınar 14.08.2021 – 14.08.2021 06:00 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 2G SES VE DATA SERVISLERI, 3G SES VE DATA SERVISLERI

Kocaeli / Darıca, 12.08.2021 – 13.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 3G SES VE DATA SERVİSLERİ

Aydın / Koçarlı, 13.08.2021 – 13.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: CAGRI ALAMAMA PROBLEMI, FAX VE DATA SERVİSLERİ

Aydın / Söke, 13.08.2021 – 13.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: ÇAĞRI ALAMAMA PROBLEMİ, FAX VE DATA SERVİSLERİ

Aydın / Kuşadası, 13.08.2021 – 13.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: ÇAĞRI ALAMAMA PROBLEMİ, FAX VE DATA SERVİSLERİ