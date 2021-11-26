Türkiye’de zam, yurt dışında indirim: iPhone fiyatları arttıkça artıyor

Son günlerde kurdaki sert dalgalanmalar devam ederken Apple'da da hareketli günler yaşandı. Şirket, Türkiye satışlarını durdurduktan sonra ürünlerin yeni zamlı fiyatlarını açıkladı. Oysa bu sırada pek çok ülkede "Black Friday" ile fiyatlarda indirimler görüldü.

Sozcu.com.tr

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Dolardaki yükselme ve düşüşler üzerine satışlarını durduran Türkiye Apple, bugün ürünlerdeki zamlı fiyatlarla yeniden gündeme geldi. Özellikle akıllı telefonlarıyla tüketicilerin tercihi olan şirketin tam da Black Friday döneminde ve yurt dışında çeşitli satın alma fırsatları sunulurken ürünlerinde fiyat artışına gitmesi dikkat çekti.

Örneğin Amerika’da Apple; 26 Kasım’da başlayan yıllık dört günlük alışveriş etkinliğinin bir parçası olarak bir iPhone 12, iPhone 12 mini veya iPhone SE satın alındığında 50 dolarlık bir hediye kartı sunuyor.

HEDİYE KARTI VE İNDİRİMLER TÜRKİYE’DE GEÇERLİ DEĞİL

Şirket, sadece hediye kartlarıyla da yetinmiyor Türkiye’de fiyat artışı yapsa da çeşitli ülkelerde fiyatlarda indirime de gidiyor.

Birleşik Krallık’ta; iPhone 11 Pro Max gibi pahalı bir telefonda, fiyatı 1.022 pounddan 769 pounda düşürdü. iPhone XS Max 1.049 pounddan 639 pounda, iPhone 8 Plus ise 449 pounddan 359 pounda düştü.

ABD ise fiyatları şu şekilde yenilendi:

iPhone 11’in fiyatı 1.299 dolardan 1.019 dolara; iPhone XS Max, 999 dolardan fiyattan 360 dolara ve iPhone XS’in fiyatı ise 899 dolardan 559 dolara düştü.

Apple, iPhone 13 veya iPhone 13 Pro gibi son modellerinde herhangi bir fırsat sunmuyor. Ancak yeni model iPhone almak isteyen tüketiciler için pek çok telekomünikasyon şirketi ile uygun ödeme koşulları sunuyor.

Örneğin:

Verizon, takas ile 500 dolara varan indirim ve başka bir operatörden geçiş yapılması halinde 800 dolara varan indirim yapıyor.

AT&T, bir iPhone 13’ü ücretsiz veya takas ile 1000 dolara varan indirimle sunuyor.

T-Mobile, 1.000 dolara varan indirim ve ücretsiz AirPods sunuyor.

Ayrıca tüketiciler BestBuy veya Amazon gibi bir mağazadan telefonlarını satın alınmak isterlerse avantajlı fiyatlar yakalayabiliyorlar.

iPhone 13 BestBuy’da 799 dolara, iPhone13 Pro BestBuy ve Amazon’da 999 dolara, iPhone 13 Mini BestBuy’da 699 dolara, iPhone 12 BestBuy’da 729 ve Amazon’da 829 dolara, iPhone 12 Pro Amazon’da 898 dolara, BestBuy’da ise 999 dolara satılıyor.

iPhone 11 Pro Max gibi pahalı bir telefonda, fiyatı 1.022 pounddan 769 pounda düşürüldü. iPhone XS Max 1.049 pounddan 639 pounda, iPhone 8 Plus ise 449 pounddan 359 pounda düştü.

Türkiye’de ise satışların durdurulduğu sırada 16 bin TL olan iPhone 13 Pro, 20 bin liraya çıktı. Satış fiyatı 8 bin TL olan iPhone 11’in yeni fiyatı ise 11 bin TL'ye yükseldi. En pahalı iPhone modeli olan 13 Pro Max ise 29 bin TL'ye ulaştı.

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