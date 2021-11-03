Twitch’ten kara para aklama açıklaması

Son dönemde platform üzerinden kara para aklandığına dair iddiaların gündeme geldiği video paylaşım ve oyun platformu Twitch'ten konuyla ilgili açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Amazon’un sahibi olduğu video ve oyun platformu Twitch’te kara para aklama tartışmaları devam ediyor… Platformdaki bazı içerik üreticilerinin kara para akladığına dair belgelerin ve yazışmaların ortaya çıkmasından sonra olay TBMM’ye gelmiş ve büyük yankı uyandırmıştı.

Hem Türkiye hem de uluslararası kamuoyunda büyük gündem yaratan bu skandal sonrasında Twitch’ten açıklama geldi… Twitch yetkilileri Türkiye’deki iddiaları yakından takip ettiklerini açıkladı.

Yetkililer, “Son dönemde Twitch topluluğunda Türkiye’deki bazı içerik üreticilerin kazançlarındaki yasallık konusunda endişe var. Biz topluluğumuza herhangi bir yasa dışı olaya karışmış hesaplara karşı harekete geçmekten çekinmediğimizi temin ettiğimizi söylemek istiyoruz” ifadesini kullandı.

Resmi açıklamada, “Twitch’te düzenli olarak finansal dolandırıcılıkla mücadele ve bunu engellemek için savaşıyoruz. Sadece Eylül ayında Türkiye’de para kazanma yöntemlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 150 hesaba karşı harekete geçtik” denildi. Yetkililer, “Yerel yasaları ya da Twitch kurallarını finansal olarak ihlal edenlerle mücadele etmeyi ve onları sistem atmaya devam edeceğiz” derken bu tür olaylardan ve dolandırıcılıklardan etkilenenlerle iletişim halinde olunduğunu da duyurdu.

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