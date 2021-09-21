Twitter’dan 809 milyon dolarlık teklif

Twitter pazartesi günü yaptığı açıklamada, yatırımcılarının açtığı toplu dava için 809.5 milyon dolarlık bir uzlaşma önerdiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Davada, Twitter’ın şirketin finansal olarak olduğundan daha sağlıklı görünmesini sağlamak için büyüme metrikleri hakkında yatırımcılara yanıltıcı bilgiler verildiği iddia edildi. Ve sosyal medya platformu, 1934 Menkul Kıymetler Borsası Yasasını ihlal etmekle suçlandı.

Şikayet, Twitter’ın kullanıcı katılımını yatırımcılardan gizlemeye çalıştığına da işaret ediyor. Davaya göre Twitter, analistlerin ve yatırımcıların şirketin büyümesini izlemesini zorlaştırıp 2014 yılında birincil kullanıcı etkileşimi metriğini raporlamayı durdurdu.

Sorun, Nisan 2015’te şirketin yıllık menkul kıymetler başvurusunu yaptıktan sonra Twitter’a, kullanıcı katılımı ve reklam hizmetlerindeki eğilimleri açıklamaya çalışmak için alternatif ölçümler sağlamayı planlayıp planlamadığını soran Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun da dikkatini çekti.

Pazartesi günkü önerilen anlaşmanın şartlarına göre Twitter, herhangi bir suistimali veya uygunsuz bir hareketi reddediyor. Nihai anlaşma mahkeme onayına tabi olacak.

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