Twitter’dan ‘abonelik’ sistemi

Twitter, gelirini artırmanın farklı yollarını ararken bir dizi seçeneği değerlendirdiği açıklandı. Bloomberg’in kaynakları, Twitter’ın basit bir aylık veya yıllık aboneliğin yanı sıra, YouTube’a benzer şekilde kullanıcılar yoluyla para kazanmasına olanak tanıyan bir “bahşiş” sistemi geliştirebileceğini duyurdu.

Ayrıca, Twitter üyelerine özel içerik için takip ettikleri kişilere ödeme yapma izni verileceği ve Twitter’ın bu ödemeden kesinti yapacağı da belirtiliyor.

San Francisco merkezli şirketin uygulamaya koyabileceği bazı yenilikler şöyle sıralandı:

TweetDeck gibi hizmetlerin kullanımı, hesaplarının yönetimi için gösterge tablosu uygulaması veya “göndermeyi geri al” gibi gelişmiş ürün özellikleri için bir ücret talep etmeye başlayabilir.

Daha fazla profil özelleştirmesi de premium bir özellik olarak eklenebilir.

Kullanıcıların bu özelliklerden yararlanması için nakit para ödemeleri istenebilir.

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