Twitter’dan algoritmalarındaki ırk ve cinsiyet ön yargılarını düzeltecek kişilere ödül

Twitter, görüntü kırpma algoritmasında bariz ırk ve cinsiyet ön yargıları olduğunu tespit etti. Şirket, bu sorunu giderebilecek kişilere 3.500 dolar (yaklaşık 30 bin lira) vereceğini paylaştı.

SOZCU.COM.TR

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Özellikle pandemi döneminde algoritmaların hatalı işleyişi nedeniyle sosyal medya platformları sık sık ırk ve cinsiyet ayrımı yaptıklarına dair suçlamalarla yüzleşmek zorunda kaldılar. Twitter da geçtiğimiz günlerde algoritmalardan kaynaklı ayrımcılık sorununu çözmek için ödül avcılarına yönelik bir duyuru paylaştı.

Platform, görüntü kırpma algoritmalarında ırk ve cinsiyet ön yargıları olduğunu tespit edince sorunu bir çeşit ödül oyununa çevirmeye karar verdi. Blog gönderisinde algoritmanın potansiyel zararlarını belirlemeyi amaçladıklarını belirtirken kazanana nakit 3.500 dolar verileceğini paylaştı.

TÜM ÖDÜL AVCILARINI BEKLİYORUZ

Yakın tarihli bir ileti dizisinde Twitter, şu açıklamaları yaptı: “Tüm ödül avcılarını çağırıyoruz! 6 Ağustos’a kadar açık olan algoritmik ön yargı ödül oyunumuzun tüm ayrıntılarını henüz yayınladık. Bu meydan okumayla, algoritmik zararların toplu olarak tanımlanması için Twitter’da ve sektörde bir emsal oluşturmayı hedefliyoruz.”

Şirket, ödül oyununun; bir grup araştırmacının, algoritmanın siyahlara göre beyazları, kadınlara göre erkekleri tercih ettiğini bulmasından sonra geldiğini söyledi.

Yarışmanın galibi, Ağustos ayında Twitter’ın ev sahipliği yaptığı DEF CON AI Village atölyesinde çalışmalarını sunmaya davet edilecek.

Twitter tarafından kullanılan makine öğrenimi algoritmaları, geniş veri kümelerine dayanıyor. Bu veri kümeleri belirli bir ırk, cinsiyet veya başka bir şey lehine ağırlıklandırılırsa, elde edilen algoritma bu ön yargıyı yansıtabiliyor.

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