Ülke ayağa kalktı: 45 milyon insanı aramışlar

İngiliz medya düzenleyicisi Ofcom, telekom endüstrisini yaz boyunca yaklaşık 45 milyon kişinin dolandırıcılık çağrıları veya metin mesajları tarafından hedef alındığı ortaya çıktıktan sonra tüketicileri korumak için daha fazlasını yapmaya çağırıyor.

Sozcu.com.tr

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Tüketici hakları grupları, özellikle kapanmalar sırasında dolandırıcılık metinlerinin arttığını ve milyonlarca insanın vergi dairelerinden, paket dağıtım şirketlerinden veya NHS’den olduğunu iddia eden mesajlar aldığını söyledi. Ofcom tarafından 2.000 kişiyle yapılan anket de insanların yüzde 82’sinin bir sabit hatta veya cep telefonuna şüpheli bir çağrı aldığını veya bir dolandırıcılık mesajı aldığını gösterdi.

Metin dolandırıcılığı için en yaygın olarak 16 ila 34 yaşındakiler hedef alınırken, yaşlılar daha çok sabit hatlar aracılığıyla hedef alındı.

“TÜKETİCİLERİ KORUMAK İÇİN DAHA FAZLASI YAPILMALI”

Ofcom’dan Lindsey Fussell, halkın doğruluğundan emin olmadıklara mesajlara cevap vermemesi gerektiğini söyledi: “Telefon ve metin dolandırıcılığını kullanarak insanları dolandıran suçlular, kurbanlarına büyük sıkıntı ve mali zarar verebilir ve taktikleri giderek daha karmaşık hale geliyor. İstenmeyen herhangi bir kişiye karşı tetikte olun. Bunun bir dolandırıcılık araması olduğundan şüpheleniyorsanız telefonu kapatın ve kısa mesajlarda emin olmadığınız hiçbir bağlantıya tıklamayın.”

Ancak tüketici hakları grubunda görev alan Rocio Concha şunları söyledi: “İşletmeler ve telekom endüstrisi, dolandırıcıların potansiyel kurbanlara ulaşmak için sistemik zayıflıklardan yararlanmalarını zorlaştırarak ve tüketicileri korumak için daha fazlasını yapmalı.”

Karşılaştırma sitesi Uswitch’te bir telekom uzmanı olan Nick Baker ise şunları söyledi: “Kapanmalar sırasında dolandırıcılık metinleri patladı. Bu mesajların çoğu akıllıca gizlenmiş, bağlantılara tıklamak verilerinizin ve hatta paranızın çalınmasına neden olabilir.”

Mobil ağ EE, temmuz ayından bu yana 18.000 Sim kartı engellediğini ve 42 milyon dolandırıcılık metin mesajı tespit ettiğini söyledi.

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