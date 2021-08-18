Uzay yarışında rekabet kızışıyor: Blue Origin’in baş mühendisi, SpaceX’e geçti

Blue Origin'in Ay'a iniş projesinde yer alan baş mühendis, SpaceX'e katılmak için şirketten ayrıldı. Ayrılık, Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin'in, insanları Ay'a götürmek için 2,9 milyar dolarlık bir NASA sözleşmesini Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e karşı kaybetmesinden sonra geldi.

SOZCU.COM.TR

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Nitin Arora LinkedIn gönderisinde, şirkette yaklaşık üç yıl çalıştıktan sonra Blue Origin’den ayrıldığını duyurdu. Arora, Blue Origin’in farklı yükleri Ay’ın yüzeyine taşımak için tasarlanan Ay’a iniş aracı üzerinde çalışıyordu.

Arora gönderide şu satırlara yer verdi: “13 Ağustos Cuma günü, Blue Origin’deki son günümdü. Ay programı üzerinde çalışmak müthiş bir yolculuktu. Son üç yılda inanılmaz derecede zeki, tutkulu insanlarla çalışma ve onlara liderlik etme şansına sahip olduğum için gerçekten onur duydum… Sonraki durak, SpaceX!”

NASA’ya 2024 yılına kadar insanları Ay’a geri götürmek için bir iniş aracı gerekiyordu. Uzay ajansı, bu görev için başlangıçta SpaceX, Blue Origin ve Dynetics arasından iki kazanan seçeceğini söyledi, ancak bunun yerine yalnızca SpaceX’i seçti.

Hatta bu karar nedeniyle Blue Origin, NASA’ya dava açtı. Blue Origin, NASA’ya dava açmadan önce nisan ayında bir protesto düzenledi ve ilk iki yılda bir Ay’a iniş aracının üretimi için 2 milyar dolara kadar ödeme yapmayı teklif etti. Şirket, ayrıca web sitesinde SpaceX’in Starship’ini son derece karmaşık ve yüksek riskli olarak tanımladı.

Elon Musk’ın şirketi, NASA’nın sözleşmesi kapsamında astronotları Ay’a uçurmak için Starship’i kullanmaya hazırlanıyor. Ancak Blue Origin’den ayrılan Arora’nın henüz Starship için çalışıp çalışmayacağı ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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