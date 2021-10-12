Uzaydaki en yaşlı insan olmak için saatleri sayıyor

Blue Origin, 90 yaşındaki Star Trek efsanesi William Shatner'ın da dahil olduğu yarın uzayın kenarına fırlatılacak dört astronotun yeni bir fotoğrafını paylaştı. Blue Origin roketinin bugün fırlatılması bekleniyordu, ancak rüzgâr nedeniyle fırlatma yarına ertelendi.

Sozcu.com.tr

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Blue Origin’in uzay seyahatleri devam ediyor. Star Trek’te geniş bir hayran kitlesi edinen William Shatner da yeni fırlatma ekibi içinde yer alan isimlerden biri oldu. Ancak Batı Teksas’taki Blue Origin tesisinin etrafındaki şiddetli rüzgarlar, fırlatmanın yarına ertelenmesine neden oldu.

Dört kişilik mürettebat arasında Shatner, Chris Boshuizen, Glen de Vries ve Audrey Powers yer alıyor. Blue Origin New Shepard roketi, Batı Teksas’taki Fırlatma Alanı One’dan kalkacak.

New Shephard, uluslararası olarak uzayın kenarı olarak tanımlanan 100 km’lik Karman Hattı’nın ötesine geçecek. Mürettebat, kapsülün içinde birkaç dakika ağırlıksız kalacak.

UZAYDAKİ EN YAŞLI İNSAN OLACAK

Lansmanın gecikmesiyle ilgili olarak Shatner, bir gün daha bekleyeceği için derin bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi, ancak buna gerçekten değeceğini de sözlerine ekledi.

Shatner 80 km irtifa işaretini geçtiğinde, bu yılın başlarında Jeff Bezos ile Blue Origin’in ilk mürettebatlı görevinde yer alan 82 yaşındaki Wally Funk’ın da rekorunu kırarak uzaya giden en yaşlı kişi olacak.

Shatner, 1966’da orijinal Star Trek serisinde James T Kirk rolünü üstlenerek ün kazanmıştı.

BİLET FİYATLARI AÇIKLANMADI

Shatner ile beraber Blue Origin’in uçuş operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı, Audrey Powers da yer alacak. Powers, pazartesi günü Good Morning America’ya verdiği röportajda, “Bu program üzerinde çok uzun süredir çalışan Blue’daki tüm meslektaşlarımı temsil etmek benim için çok cömert bir teklifti” dedi.

Powers, Blue Origin’e 2013 yılında katıldı ve New Shepard’ın uçuş operasyonlarını, araç bakımını, iniş ve yer destek altyapısını yönetiyor.

Diğer iki yolcu ise bilet satın alarak uçuşa katıldı. Biletlerinin gerçek maliyeti açıklanmasa da en az 200.000 dolar olduğu düşünülüyor. Ödeme yapan yolcular, Planet Labs’in kurucu ortağı ve girişim sermayesi şirketi DCVC’nin ortağı Boshuizen ve Medidata’nın kurucu ortağı de Vries.

Boshuizen, aynı zamanda 2008 ve 2012 yılları arasında NASA’nın Ames Araştırma Merkezi’nde Uzay Misyonu mimarıydı. Boshuizen, GMA ile yaptığı röportajda, “Tüm hayatım boyunca uzay endüstrisinde çalıştım ve sonunda kapının benim için açılacağı için heyecanlıyım” dedi.

Görev, Blue Origin’in 20 Temmuz’da firmanın kurucusu Jeff Bezos, kardeşi Mark, Hollandalı genç Oliver Daemen ve test pilotu Wally Funk’ın uzaya çıkışını takip ediyor. Blue Origin bugün mürettebatın yeni bir fotoğrafını da Twitter’dan paylaştı. Şirketin tweet’inden sonra Shatner da tweet’i yeniden tweetledi.

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