Whatsapp, Instagram ve Facebook düzeldi mi, neden çöktü?

Dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile görsel içeriklerin paylaşıldığı Instagram ve Facebook uygulamasına saat 18.44 itibariyle erişim sorunu yaşandı. Türkiye’de ancak gece yarısı itibariyle giriş sağlanabilen uygulamalar için Facebook yetkililerinde çok sayıda açıklama geldi.

INSTAGRAM, FACEBOOK VE WHATSAPP DÜZELDİ Mİ?

Facebook’un teknolojiden sorumlu başkanı (CTO) Mike Schroepfer gece saat 01:46’da hizmetlerin çalışmaya başladığını ancak eski haline dönmesinin biraz daha zaman alacağını duyurdu.

INSTAGRAM, FACEBOOK VE WHATSAPP NEDEN ÇÖKTÜ?

Facebook’un altyapı direktörü Santosh Janardhan tarafından yayınlanan yazıda Facebook, WhatsApp ve Instagram servislerinde 7 saate yakın süren çökmenin, hatalı bir yapılandırmadan kaynaklandığı ve kullanıcı verilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığını açıkladı.

To the huge community of people and businesses around the world who depend on us: we’re sorry. We've been working hard to restore access to our apps and services and are happy to report they are coming back online now. Thank you for bearing with us.

— Facebook (@Facebook) October 4, 2021