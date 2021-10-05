Whatsapp, Instagram ve Facebook düzeldi mi, neden çöktü?

Whatsapp, Instagram ve Facebook çöktü, dünya genelinde milyonlarca kullanıcı uygulamalara saatlerce ulaşamadı. Yaklaşık 7 saatin ardından Whatsapp, Instagram ve Facebook çökme sorunu düzeldi. Facebook, WhatsApp ve Instagram servislerinde yaşanan çökme nedeni olarak hatalı bir düzenleme gösterildi.

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Dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile görsel içeriklerin paylaşıldığı Instagram ve Facebook uygulamasına saat 18.44 itibariyle erişim sorunu yaşandı. Türkiye’de ancak gece yarısı itibariyle giriş sağlanabilen uygulamalar için Facebook yetkililerinde çok sayıda açıklama geldi.

INSTAGRAM, FACEBOOK VE WHATSAPP DÜZELDİ Mİ?

Facebook’un teknolojiden sorumlu başkanı (CTO) Mike Schroepfer gece saat 01:46’da hizmetlerin çalışmaya başladığını ancak eski haline dönmesinin biraz daha zaman alacağını duyurdu.

INSTAGRAM, FACEBOOK VE WHATSAPP NEDEN ÇÖKTÜ?

Facebook’un altyapı direktörü Santosh Janardhan tarafından yayınlanan yazıda Facebook, WhatsApp ve Instagram servislerinde 7 saate yakın süren çökmenin, hatalı bir yapılandırmadan kaynaklandığı ve kullanıcı verilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığını açıkladı.

To the huge community of people and businesses around the world who depend on us: we’re sorry. We've been working hard to restore access to our apps and services and are happy to report they are coming back online now. Thank you for bearing with us. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

YAKLAŞIK 7 SAAT SÜRDÜ

Facebook, Instagram ve WhatsApp sunucularında yaklaşık 7 saat süren problemin giderildiği bildirildi.

NYT: FACEBOOK'UN İÇ İLETİŞİMİ DE ÇÖKTÜ

New York Times (NYT) gazetesi, Facebook'un iç iletişim platformu Workplace'in de çöktüğünü ve çoğu çalışanın işlerini yapamaz hale geldiğini ileri sürdü.

Gazetenin haberine göre, iki Facebook çalışanı bu durumu ‘karlı bir gün' olarak nitelendirdi.

YÜZDE 5'TEN FAZLA DEĞER KAYBETTİ

Kesintinin ardından Facebook'un Nasdaq borsasında işlem gören hisse senetlerinin değeri yüzde 5'ten fazla değer kaybetti.

WHATSAPP, FACEBOOK VE INSTAGRAM'DAN AÇIKLAMA

Yaşanan erişim sorunuyla ilgili WhatsApp'tan yapılan ilk açıklamada, “Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede güncelleyeceğiz. Sabrınız için teşekkürler!” denildi.

Çökmeyle ilgili Facebook ve Instagram'dan da açıklama geldi. Facebook, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Bazı kişilerin uygulamalarımıza ve ürünlerimize erişmekte sorun yaşadığının farkındayız. İşleri olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışıyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” denildi.

Instagram da paylaştığı mesajda “Instagram ve arkadaşlar şu anda biraz zor zamanlar geçiriyor ve bunları kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın, biz varız” ifadelerine yer verildi.