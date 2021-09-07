WhatsApp, ‘son görülme’ özelliğinde değişikliğe gidiyor

Dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp, son görülme, profil fotoğrafı ve durum güncellemesi hakkında yeni özellikler devreye sokulacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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WhatsApp, yeni güncellemesi ile ‘son görülme’ özelliğinde değişikliğe gideceğini açıkladı. Gizlilik ayarlarında yeni bir düzenlemeye gitme kararı alan WhatsApp, Android ve iOS’te beta olarak bir özelliği kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Buna göre, dünya çapında yaklaşık 1,6 milyar kullanıcıya sahip olan WhatsApp’ta kullanıcılar; ‘son görülme’ özelliğini 4 farklı şekilde kullanabilecek.

KARA LİSTE YAPILABİLECEK

Son görülme özelliği, ‘Herkes’, ‘Kişilerim’ ve ‘Kimse’ dışında ‘Kişilerim hariç’ seçenekleri ile kullanıcılara sunulacak. Bu ‘kara liste’ye eklediğiniz kişiler, son görülme saat ve tarihinizi göremeyecek.

Aynı zamanda, profil fotoğrafı ve hakkında durum güncellemeleri için de benzer bir özelliğin devreye alınması planlanıyor. Bu sayede, kullanıcılar, yine ‘kara liste’ye aldıkları kişilerden profil fotoğraflarını ve durum güncellemelerini gizleyebilecek.

WABetaInfo tarafından WhatsApp’ın son sürümüne ilişkin görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, İOS için gizlilik ayar güncellemeleri göze çarparken, aynı özelliğin Android için ne zaman uygulamaya konulacağı merak konusu…

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