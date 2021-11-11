Yeni bir dinozor türü keşfedildi

İngiltere'de boyu 8 metreyi ağırlığı 1 tonu bulan yeni bir dinozor türü keşfedildi. Brighstoneus simmondsi adı verilen türün 125 milyon yıl önce yaşadığına inanılıyor.

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İngiltere’de, kemikleri ortaya çıkarıldıktan on yıllar sonra yeni bir dinozor türü keşfedildi.

Bilim insanları, yaklaşık 125 milyon yıl önce Alt Kretase dönemine ait olduğuna inanılan yeni dinozor türüne, antik sürüngen Brighstoneus simmondsi adını verdiler. Brighstoneous cinsi, kazı alanına yakın bir İngiliz kasabası olan Brighstone’un adını almıştır. Simmondsi, örnekleri bulan amatör koleksiyoncu Keith Simmonds’dan gelmektedir.

Fosilleri ülkenin güneyindeki Wight Adası’nda bulunan dev canlıların 125 milyon yıl önce bölgede yaşadığı tahmin ediliyor. Örnekler ilk olarak 1978 yılında bulunurken, 40 yıl sonra farklı bir çalışma için incelenene kadar Wight Adası’ndaki Sandown’daki Dinozor Adası Müzesi’nde saklandı.

Paleontologlar spinosauridae familyasında bulunan türün korkutucu bir görünüşe sahip olduğunu, boylarının 9 metre ve kafataslarının da 1 metre olduğunu belirtiyor. Ayrıca 1 ton ağırlığında olduğu tahmin ediliyor.