Yetişkinlerin dörtte biri bilgisayar korsanlarının kurbanı

Yeni bir araştırmaya göre; milyonlarca yetişkin dijital bilgisayar korsanlarının kurbanı olmasına rağmen, çevrimiçi güvenlikleri konusunda endişelenmiyor.

Sozcu.com.tr

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2.000 yetişkin üzerinde yapılan bir araştırmaya göre katılımcıların yüzde 25’i dijital güvenlikleri konusunda endişelenmiyor ve yüzde 39’u kendilerini korumak için de yeterince bir şey yapmıyor.

Ayrıca, yüzde 52’si çevrimiçi ortamda daha güvenli olmak için daha fazlasını yapmaları gerektiğini kabul ederken, yaklaşık yarısı (yüzde 49) bu işlemi çok karmaşık olduğu için bir şey yapmıyor.

Bununla birlikte, çevrimiçi bir dolandırıcının kurbanı olanların yüzde 24’ü, olayın çevrimiçi güvenliklerini daha ciddiye almaları için bir uyarı olduğunu kabul ediyor. Ve mağdur olanların yüzde 64’ü yaşadıkları bu durumun önlenebilir olduğuna inanıyor. Çalışma ayrıca yetişkinlerin yüzde 69’unun verilerinin ve etkinliklerinin izlenmesinden endişe duyduğunu da ortaya koydu.

BİLGİLERİNİN REKLAM AMAÇLI SATILACAĞINDAN HABERSİZLER

Araştırmayı yönlendiren dijital güvenlik ve gizlilik uzmanları Avast’ın baş gizlilik sorumlusu Shane McNamee şunları söyledi: “Araştırmamız, birçok insanın kendilerini çevrimiçi ortamda korumak için daha fazlasını yapmaları gerektiğini kabul ettiğini gösteriyor.”

Anket ayrıca çevrimiçi olarak yaptıklarımız ve depoladıklarımız söz konusu olduğunda, kimlik hırsızlığının kurbanı olmanın ve verilerin çalınmasının en büyük endişe kaynağı olduğunu tespit etti. Katılımcıların neredeyse yarısı (yüzde 45) önemli kişisel bilgilerini kimin görüntüleyebileceğini bilmemekten endişe duyuyor. Yarısından fazlası (yüzde 53) ise çevrimiçi bilgilerinin pazarlama ve reklam amaçlı siteler ve uygulamalar tarafından satılabileceğinden habersiz.

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