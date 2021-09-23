YouTube’dan video indirme için yeni özellik

YouTube, daha önce yalnızca Premium aboneler için mobil olarak sunulan video indirme özelliği şimdi masaüstünde sunmak üzere çalışmalara başladı.

Sozcu.com.tr

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YouTube’un web üzerinden videoları indirmek için sunduğu herhangi bir özellik yoktu, ancak platform bilgisayar kullanıcılarının video indirmelerini sağlamak için basit bir çözüm sunmayı hedefliyor ve bir “indirme düğmesi” eklemeye çalışıyor.

Yeni özellikle birlikte bir video linki açıldığında paylaş seçeneğinin hemen yanında veya üç noktalı menünün yanında bir indirme düğmesi olacak. YouTube bu özellik ile 4K video indirmeye izin vermese de 144p’den 1080p’ye kadar çözünürlükte video indirilmesini sağlayabilecek.

Mobilde video indirmeyi premium üyeler için mümkün kılan YouTube, web’e getireceği özellik için şu anda test aşamasında.

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