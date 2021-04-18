Nilgün Marmara… Açık kaynaklara göre… 13 Şubat 1958'de doğdu… Şair, yazar… Liseyi Kadıköy Maarif Koleji'nde okudu. Üniversite hayatına İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden başladı… Bıraktı… Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı. Üniversite yıllarına dair bir anısı ise umutsuzlar merdiveniydi. Bu merdiven, Boğaziçi Üniversitesi'nin orta kantininin üstündeki, derslere girmediklerinde arkadaşlarıyla buluştukları özel bir yerdi. Okulu, “Sylvia Plath'in Şairliğinin İntiharı Bağlamında Analizi” tezi ile 1985'te bitirdi. Şairlerin dünyasına usta İlhan Berk'le girdi!
Cumhuriyet Gazetesi'nde ölümünün 63'üncü yılında şu değerlendirme yapıldı: “… Şiirlerinde yalnızlık, acı, intihar gibi temalara sıkça değinen Nilgün Marmara, fikirlerini benimsediği Sylvia Plath ile aynı sonu seçti. Tıpkı 31 yaşında gaz fırınına kafasını sokarak kendini öldüren manik depresif şair Sylvia gibi, 13 Ekim 1987'de 29 yaşındayken beşinci kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi…”
Devrimci şair-yazar Cemal Süreya intiharının ardından şu cümleleri kurdu:
“… Nilgün ölmüş. Beşinci kattaki evinin penceresinden kendini aşağı atarak canına kıymış, Ece Ayhan söyledi. Çok değişik bir insandı Zelda. Akşamları belli saatten sonra kişilik hatta beden değiştiriyor gibi gelirdi bana. Yüzü alarır bakışlarına çok güzel ama ürkütücü bir parıltı eklenirdi. Çok da gençti. Sanırım otuzuna değmemişti daha… Bu dünyayı başka bir hayatın bekleme salonu ya da vakit geçirme yeri olarak görüyordu. Dönüp baktığımda bir acı da buluyorum Nilgün'ün yüzünde. O zamanlar görememişim. Bugün ortaya çıkıyor…”
Neden Nilgün Marmara?
Gazeteci-yazar dostum Erdal Emre'nin bir mesajıyla uyandım güne:
“128 sayısını çok severim… Artık o da para ile anılır oldu…”
Ve… Erdal Emre, ‘İkinci Yeni ‘akımının önemli şairi Ece Ayhan'ın “Meçhul Öğrenci Anıtı”ndaki o bölümü paylaştı:
“Aldırma 128! İntiharın parasız yatılı/küçük zabit okullarında/her çocuğun kalbinde/kendinden daha büyük bir çocuk vardır/bütün sınıf sana çocuk bayramlarında/zarfsız kuşlar gönderecek…”
Evet… 128… Türk edebiyat tarihine geçmiş bir sayı… İntihar eden şair Nilgün Marmara'nın okul numarası! Ece Ayhan'ın şiirindeki numara! Bugün yine 128 var gündemde… Bu kez de Türk siyasi tarihine geçti! Günlerdir CHP'nin afişini konuşuyoruz: “128 milyar dolar nerede?” Ben de “Aldırma 128” diyorum ve devlet dersinde öldürülen her çocuğun aradığı gerçeğe ulaşmaya çalışıyorum! Bir gün mutlaka 128'e ulaşacağız!
O zaman Ece Ayhan'ın şiiriyle bitirelim…
Buraya bakın, burada, bu kara mermerin altında,
Bir teneffüs daha yaşasaydı,
Tabiattan tahtaya kalkacak bir çocuk gömülüdür,
Devlet dersinde öldürülmüştür.
Devletin ve tabiatın ortak ve yanlış sorusu şuydu:
– Maveraünnehir nereye dökülür?
En arka sırada bir parmağın tek ve doğru karşılığı:
– Solgun bir halk çocukları ayaklanmasının kalbine!dir.
Bu ölümü de bastırmak için boynuna mekik oyalı mor
Bir yazma bağlayan eski eskici babası yazmıştır:
Yani ki onu oyuncakları olduğuna inandırmıştım.
O günden böyle asker kaputu giyip gizli bir geyik
Yavrusunu emziren gece çamaşırcısı anası yazdırmıştır:
Ah ki oğlumun emeğini eline verdiler.
Arkadaşları zakkumlarla örmüşlerdir şu şiiri:
Aldırma 128! İntiharın parasız yatılı
küçük zabit okullarında,
Her çocuğun kalbinde
kendinden daha büyük bir çocuk vardır.
Bütün sınıf sana çocuk bayramlarında
zarfsız kuşlar gönderecek…YAZARIN TÜM YAZILARI