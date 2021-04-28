9 fotoğraftan Çavuşoğlu ve Kalın’ın haberi yok muydu?

Dün yazımı şu cümlelerle bitirdim:

“… 23 Nisan'da Pentagon'un yayımladığı fotoların hepsini yarın sizlerle paylaşacağım. Sadece SÖZCÜ'de okuyacaksınız!”

Tarih 22 Nisan 2021…

ABD askerleri Suriye'de PKK-YPG'yi ziyaret etti.

Fotoğraflar, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yayımlandı! Dokuz kare fotoğraf paylaşılırken şu ifadeler kullanıldı:

“ABD Ordusu Askerleri… Alpha Bölüğü… 1. Tabur, 6. Piyade Alayı, 2. Zırhlı Tugay Savaş Ekibi, 1. Zırhlı Tümen… Merkez Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanındaki Suriye Demokratik Kuvvetleri eğitim ve operasyon tesisini ziyaret etti… Askerler, Birleşik Müşterek Görev Gücü-Harekat Yapısal Çözüm (CJTF-OIR) görevini desteklemek için Suriye'de bulunuyorlar. CJTF, IŞİD'in kalıcı yenilgisini sağlamak için ortaklarımızla ve onlar aracılığıyla çalışmaya kararlıdır. Fotoğraflar: Çavuş Torrance S…”

Net ifade: ABD, ortaklarıyla çalışmaya kararlıdır! Yani… PKK-YPG ile çalışmaya kararlı bir ABD'den bahsediyoruz…

Peki bu fotoğraflar ne zaman yayımlandı?

NATO memnuniyeti!

23 Nisan 2021… Pentagon, PKK-YPG fotoğraflarını yayımladı! Aynı gün ve 23'ü 24 Nisan'a bağlayan gece, üç telefon görüşmesi de arka arkaya yaşandı. ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı görüşmenin ardından ajanslara düşen haberler şöyle:

23 Nisan saat 23.08…

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesinin ardından bir temas daha kuruldu. Bu kez de Dışişleri Bakanları görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı telefon görüşmesindeki hususların takibi amacıyla mevkidaşı Blinken'la telefonda görüştü.

24 Nisan saat 00.49…

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesinde ele alınan konular detaylı olarak değerlendirildi. İki liderin haziran ayındaki NATO Zirvesi'nde görüşme kararı almalarından duyulan memnuniyet dile getirildi. Mevcut anlaşmazlıklara rağmen Türkiye-ABD ilişkilerinde karşılıklı saygı çerçevesinde, ortak ve stratejik çıkarlara öncelik verilmesi gerektiği ifade edildi.

Üç telefon… Vurgu şu: “İki liderin haziran ayındaki NATO Zirvesi'nde görüşme kararı almalarından duyulan memnuniyet dile getirildi…”

Peki… 24 Nisan akşama doğru Biden ‘sözde soykırım' açıklaması yaptı ve bu konuşmalar taca mı çıktı? Ya da… NATO Zirvesi'ne kadar ne olacak? Daha da önemlisi…

SORU ŞU: 22 Nisan'da, Pentagon'un yayımladığı fotoğraflara gazeteciler ulaşabiliyorsa ve açık kaynaklarda yer alıyorsa (ki sadece SÖZCÜ yazdı) ABD-PKK/YPG ilişkisi bu telefonlarda gündeme gelmedi mi? Dışişleri ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın bu fotoğraflardan haberi yok muydu?