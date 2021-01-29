ABD- AB koridorlarında gezen HDP ve öz eleştiri

Selahattin Demirtaş'ın Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nden gazetecilere yazdığı mektubu dün köşe yazılarından öğrendik. Demirtaş şu cümleyi kurdu mektubunda: “Bana ve HDP'ye yönelik eleştirileri büyük bir saygıyla karşılıyor, eleştirilere değer veriyor, onları anlamaya çalışıyorum. Geçmişteki siyaset tarzımız, söylemimiz, pratiklerimiz konusunda öz eleştirel yaklaşmak gerektiğine de samimiyetle inanıyorum.”

Öz eleştiri… Kişinin kendi davranışları üzerindeki yargı… Otokritik vs… Ayhan Bilgen üzerinden kaleme aldığım röportaj ve yazılar üzerinden HDP'yi tartışmak önemli. Kriminalize etmeden, program ve ideoloji üzerinden ‘kral çıplak' demek gerekiyor! Ön kabulüm de şu: Herhangi bir öz eleştiri, kimseyi ‘iktidarın payandası' durumuna düşürmez! İktidar karşıtı siyasette de medyasında da bu ‘korku' ve ‘endişe' var! “Aman AKP'nin yanına düşmeyeyim”, “Demokrasi bileşenlerine zarar vermeyelim” vs…

Örneğin…

Aysel Tuğluk'un itirafı

Anti-emperyalist olunmadan solcu-sosyalist ya da Kemalist olabilir misiniz? Yanıtı net: HAYIR! Peki… Kendisini sol cephede gören HDP, parti programında açıkça karşı çıkmasına rağmen, emperyalizm konusunda ne yapıyor?

En açık itirafı hatırlatmakta fayda var:

28 Kasım 2007… Hakkari Dağlıca'da kaçırılan 8 askerin Kuzey Irak'ta PKK'lılardan teslim alınması ile ilgili olarak hakkında fezleke hazırlanan DTP Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk, askerlerin tesliminin uluslararası bir ‘kurgu' olduğunu söylemişti. Yenişafak'ta çıkan röportajı okuyalım: “Ne ABD'nin, ne de bu işe karışmış diğer güçlerin uluslararası çıkarlarına bulaşmak istemezdim.”

Bu açıklamanın üzerinden 13yıl geçti… HDP, ‘kurgu' siyasetine karşı ne yaptı?

Yine aynı röportajda Tuğluk, DTP'nin Türkiye'nin partisi olma iddiasını gerçekleştiremediğini şu cümlelerle anlatmıştı: “… Bize oy verenlerin sadece kimlik kültür hakları sorunu yok. Bu toplum aynı zamanda huzur, barış ve ekonomik refah da istiyor. Altyapı, eğitim, sağlık gibi sorunları da var ve bunlar da en az kimlik ve kültürel haklar kadar önemli. Türkiye partisi olma iddiamız vardı. Bunun için tüm Türkiye'yi kapsayacak, tüm topluma hitap edecek siyaset, politika, tarz dil oluşturabildik mi? Hayır. Bırakın Türkiye partisi olma iddiasını, kendisine oy verenleri de yeterince temsil edemedik. Başarısız olduk açıkçası.”

Bu açıklamanın üzerinden 13 yıl geçti… HDP neden Türkiye partisi olamadı?

Türkiye'den bakmak

Tarih 29-30-31 Mayıs 2012… Van Milletvekili Aysel Tuğluk'un 3 gün süren röportajı, Özgür Gündem Gazetesi'nden yayımlandı. O zaman BDP olan HDP'nin Amerika ziyaretlerinin de arttığı dönemde çıkan bir röportajdı bu. Tuğluk şöyle konuştu: “… ABD şimdiye kadar sorunun bir parçası olarak müdahildi. Bundan sonra çözümün bir parçası olarak bu soruna müdahil olacaktır. Bence önemli sayılabilecek gelişme şu: ABD kendi planını gündeme getirip tartışacağı bir masa kuruyor. ABD, PKK da dahil herkesle konuşabileceğinin sinyallerini veriyor. ABD özerklik-federasyon gibi çözümlere kapalı değildir. Hatta Türkiye'nin tam aksine bu modelleri gayet makul, kabul edilebilir buluyorlar. Obama yönetimi yeniden seçilirse Türkiye'yi ve AKP'yi masaya yatıracak! Bakın oturtacak demiyorum, masaya yatıracak! Bu bir dizayn olacak. Suriye, İran, Irak ve Türkiye'nin durum ve tutumları bölgenin geleceğinde belirleyicidir. Bu dört ülkede de Kürtler önemli bir dinamik ve politik – toplumsal güçtür. Şimdi masa daha kalabalık ve üstelik ABD ev sahibi olabilir!”

Sonra… Bu röportajdan tam üç yıl sonra…

7 Kasım 2015'te ABD ilk resmi kara gücünü Suriye'de konuşlandırdı. ABD askerleri IŞİD'le mücadele eden ‘Kürt güçleri' eğitmek üzere Kobani'ye girdi. ABD destekli ‘Rojova Devrimi' alkışlandı… ‘Anti-emperyalist' Kürt siyaseti çözümü iç dinamiklerle değil de ‘dış dinamiklerle' aramaya devam etti, ediyor!

SONUÇ: 1 Eylül 2018 tarihli “Emperyalizm, Savaş, Ortadoğu, Kürt Sorunu” başlıklı makalesinde Selahattin Demirtaş şöyle dedi: “ Mezhep, ulus, din savaşlarıyla parçalanmış bu bölgede emperyalizm kanlı biçimde hüküm sürmeye devam ediyor…” HDP, ABD ve AB koridorlarında mı gezecek yoksa…

Sekiz köşeli kasket

Annem Adanalı…

Babası Hayrettin yani dedem çiftçiydi… Portakal, pamuk, buğday… Dayılarımdan Rasim babasından el aldı ve traktörden inmedi… Dedemin başından sekiz köşeli kasketi eksik olmazdı… Diğer Adanalılar gibi ya da Anadolu köylüsü gibi! Sonradan öğrendim… Şapkanın (kasketi) sekiz köşesinin her birinin ayrı anlamı varmış:

Yiğitlik…

Mertlik…

Çalışkanlık…

Cömertlik…

Dürüstlük…

Misafirperverlik…

Alçak gönüllülük…

Doğruluk…

Daha çok Elazığ'a özgü bir şapka… Selçuklu'ya kadar uzanan hikayesi var!

28 ocak günlü yerel bir gazetenin manşeti gözüme ilişti… Elazığ'da çıkan FIRAT Gazetesi… Gazetenin manşeti tam da bugünler için: ÇİFTÇİNİN SAHİBİ YOK! Çiftçinin başındaki kasket (sekiz köşeli değil ama olsun), elindeki saman her şeyi anlatmıyor mu? Ya da iki eliyle başını tutan yaşlı köylü… Sadece bir fotoğraf haberi anlatır! Biz yine de ayrıntısına bakalım ve ‘Çiftçinin sahibi yok' sloganının altını okuyalım…

ÇİFTÇİLER DEĞİL ARACILAR KAZANDI

Fırat Gazetesi şu sorulara yanıt aramış: Deprem, pandemi derken çiftçinin baş etmek durumunda kaldığı kuraklık da kapıda… Çiftçi deprem ve pandemiden nasıl etkilendi? Kuraklığa karşı çözüm önerileri neler? Çiftçi hangi sorunlarla baş etmek durumunda? Çiftçinin sorun ve talepleri neler?

Bu sorulara yanıtı Elazığ Ziraat Odası Başkanı Ahmet Erdem'den dinleyelim: “… Piyasada bir denetim yok. Geçen yıl bir torba 50 kiloluk üre gübresi 95 TL iken bugün 140 TL… Mesela sıvıyağ 6-7 ay önce 39-40 TL iken şimdi 75-80 TL… Burada da çiftçi para kazanmıyor, aracılar para kazanıyor. Stokçular bunu yapıyor. Çiftçi bedavaya veriyor. Çiftçiyle bunun bir alakası yok. Örneğin, geçen yıl üretici 2019 yılında üzümü 3.5 -4 TL'ye elinden çıkarırken bu yıl 2.5 TL'den çıkaramadı. Üreticinin elindeki üzüm bir iki ton değil ki; 40-50 ton üzümü var elinde bunu piyasada satamaz. Yani çiftçileri mağdur ettiler. İşin gerçeği çiftçinin sahibi yok. Çiftçiye destek vereceksiniz. Çiftçiye destek vermezseniz kendisini çeviremez, faizsiz kredi vereceksiniz, teşvik vereceksiniz.”

O kadar çok sorun var ki… Ziraat Odası Başkanı Ahmet Erdem anlatıyor: “… Bilhassa Altınova dediğimiz bölgede eskiden su boldu. İlimizde Eyüp Bağları sulama istasyonu vardı ama kapandı, atıl duruma düştü. Bu pompa istasyonu kapanmadan önce sulu tarım yapıyorduk. Bu pompa istasyonun kapatılmasıyla binlerce hektarlık toprak susuz kaldı. 10 yıla yakın bir zamandır bu konuda çiftçimiz çok mağdur. Sudan çok çektik yani. Hamzabey projesi bir türlü tamamlanamadı, Hatunköy Barajı'ndan su getirilirse şayet belki bir nebze de olsa fayda sağlayacaktır. Girdilerin ucuza mal olması önemli olan… Yoksa girdiler çok yüksek, aldığımız abdest ürküttüğümüz kurbağaya değmiyor. Susuz tarım yapılmıyor ovada. Tabi ki kırsalda bizim gibi değil… Bu konuda da bazı girişimlerde bulunuyoruz, köyleri geziyoruz, çiftçilerimizin sıkıntılarını dinliyoruz, yaşadıkları sorunları analiz ediyoruz.”

ÇÖZÜM: Çiftçiye faizsiz kredi desteği, teşvik desteği, girdilerin düşürülmesi, yem ve gübre fiyatlarının iyileştirilmesi…

TOPRAKTAN ÖĞRENENLER

Çiftçiyi, köylüyü düşünürken Nazım Hikmet'in “Türk Köylüsü” şiirini mırıldanmaya başladım:

Topraktan öğrenip, kitapsız bilendir/Hoca Nasreddin gibi ağlayan/Bayburtlu Zihni gibi gülendir/Ferhad'dır, Kerem'dir ve Keloğlan'dır/Yol görünür onun garip serine/analar, babalar umudu keser/kahbe felek ona eder oyunu/Çarşambayı sel alır, bir yâr sever el alır, kanadı kırılır, çöllerde kalır, ölmeden mezara koyarlar onu/

Çiftçiyi… Köylüyü… İşçiyi… Emekçiyi… Ölmeden mezara koyulmamak için tek çözüm sekiz köşeli kasketin siyasete egemen olmasından geçiyor: Yiğitlik… Mertlik… Çalışkanlık… Cömertlik… Dürüstlük… Misafirperverlik… Alçak gönüllülük… Doğruluk…