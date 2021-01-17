Amerika şimdi bunu konuşuyor

“Donald Trump'ın pahalı mirası…” Bu başlığı, ABD ‘derin devletinin' düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi (CFR) attı… CFR'nin Başkanı Richard N. Haass, Trump'ın tarih sayfalarına nasıl yazılacağını anlatan bir başyazı kaleme almış… Önemli mi? Evet önemli! Çünkü… Trump'ın nerede hata yaptığını anlatan Haass, yeni başkan Joe Biden'ı da uyarıyor. CFR Başkanı, Cumhuriyetçi Başkan Trump'ın üç konuda hata yaptığının altını çizmiş.

Tespit 1: Amerikan demokrasisine verdiği zarar

“6 Ocak 2021 olayları, Trump destekçilerinin ABD Kongre Binası'nı kuşatıp işgal ettiği olaylar, başkanın medyayı şeytanlaştırma, yerleşik normları ihlal etme, yalanları teşvik etme, mahkemelerin otoritesini sorgulama ve reddetme çabalarının bir sonucuydu. Trump'ın yasadışı faaliyet ve şiddeti kışkırtması ve kışkırtması bardağı taşıran son damla oldu.”

Tespit 2: İkinci tanımlayıcı konu COVID-19

“… ABD'nin kusurlu tepkisi aynı za manda milyonlarca iş ve işyerinin (bazıları kalıcı olarak) ortadan kaybolmasına, milyonlarca öğrencinin geride kalmasına ve dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin ve insanların Amerika'ya olan saygısını kaybetmesine neden oldu.”

Tespit 3: Amerika'nın dünyadaki konumunu baltalayan bir dış politika

“… Kuzey Kore, Trump'ın Kim Jong-un ile kişisel diplomasisine rağmen, nükleer stokuna daha fazla ve daha iyi füzeler inşa etti. İran, Trump yönetiminin 2015 nükleer paktından (Ortak Kapsamlı Eylem Planı) tek taraflı çıkışını takiben nükleer silah geliştirmek için ihtiyaç duyacağı zamanı azalttı. Venezuela diktatörlüğü daha sağlamlaştı. Rusya, Suriye ve İran, Amerika'nın askerlerini çekmesi ve yerel ortaklara destek vermesinin ardından Ortadoğu'daki nüfuzlarını artırdı.”

Peki… Biz bu tespitlerden ne anlamalıyız? Özellikle üçüncü maddeyi yani ‘başarısız dış politika'yı masaya yatıralım.

Biden ne yapacak?

Amerika'da etkin bir güce sahip olan CFR, Trump döneminde “ABD'nin etkisinin azaldığına” dikkat çekti.

Bu demek ki… Biden'la birlikte eski günlere dönülmeli!

Yani… Venezuela'da yeniden ‘demokrasi' rüzgarları estirilmeli!

Yani… ‘Arap Baharı ihracı' bir kez daha hayata geçmeli!

CFR'ye göre, ‘dünya kargaşa içinde ve ABD'nin etkisi azalmış' durumda:

Tespit 4: “… Trump her iki eğilimi de (kargaşa ve etki) dramatik bir şekilde hızlandırdı. Sonuç olarak, miras aldığından çok daha kötü durumda olan bir ülkeyi ve bir dünyayı teslim ediyor olmasıdır. Bu onun üzücü mirası…”

Peki… Türkiye'yi ilgilendiren ne?

SONUÇ: ABD'li birçok analiste ve Biden'a yakın isimlere göre… AKP iktidarı, Joe Biden ile iyi bir ilişki kurmaya çalışacak ve çalışıyor. ABD yönetiminde de Washington'un Türkiye'yi kendi tarafında tutmak için ne gerekiyorsa yapması gerektiği konusunda bir fikir birliği olduğu konuşuluyor. Esasa gerekçe de Türkiye'nin Rusya'ya daha fazla yanaşmasını engellemek!