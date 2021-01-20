“İkimizin de ömrü bir Kürt devletini görmeye yetecektir”

ORTADOĞU'NUN CAHŞLARI VE BİDEN DÖNEMİ

Cahş… Kelime anlamı: İşbirlikçi, hain ya da eşek sıpası…

Kitabın adı “Ortadoğu'nun Cahşları”…

Yazarı milliyetçi camianın ‘Yürüyen Kütüphanesi' Hakkı Öznur… İki ciltten oluşan kitabın sayfa sayısı 2 bin 82!

Oku oku bitmiyor.

‘Arşiv çalışması böyle olur' dedirtiyor!

Bir de “Ortadoğu, emperyalizm, Barzani, PKK, Amerika, Rusya vs…” arasında geçişleri, ‘işbirliklerini' daha iyi anlıyorsunuz…

Örneğin…

Bugün, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden göreve başlıyor. Sorular, sorular, sorular… Yeni dönemde Türkiye ile ilişkiler, PKK/YPG sorunu, FETÖ, Doğu Akdeniz bizi ilgilendiren konular. NATO, Avrupa Birliği, Amerika'nın yeniden iç restorasyonu dünyanın gündemi… Peki Hakkı Öznur'un kitabında Biden nasıl yer alıyor?

Barzani'nin ABD gezisi

Tarih 18 Mayıs 2015…

Irak'ın kuzeyinden yayın yapan Rudaw TV'nin haber bültenine katılan İmar ve İskan Bakanı Derbaz Kosret, Mesut Barzani'yle birlikte 3 Mayıs'tan itibaren 1 hafta süreyle yaptıkları ABD ziyaretinin detaylarını anlattı. (Unutmayalım: O dönem ABD'yi Barack Obama yönetiyor yardımcısı da Joe Biden…) Rudaw'ın internet sitesindeki habere göre Barzani, ABD Başkanı Barack Obama ve Biden'a Kürt milletinin kendi kaderini tayin edebilecek durumda olduğunu ve referandum ile bağımsızlık konularında da barışçıl davranacaklarını aktardı. Rudaw'daki haberi okuyalım: “Başkan Yardımcısı Biden ise Barzani'ye, ‘Sayın Başkan, müsterih olun. İkimizin de ömrü Kürt devletini görmeye yetecektir' dediği öğrenildi.”

İşte bu köşede uzun zamandır anlatmaya çalıştığım bu: Emperyalizmin bayrağını sallayan ABD'de, ha Obama ha Trump ha Biden başkan olmuş! Küçük küçük farklılıkları olabilir ancak nihai hedef belli: Ortadoğu için, İsrail'in güdümünde sözde Kürdistan! Bu yüzden Hakkı Öznur'un iki cildini okumak gerekiyor!

YPG'yi orduya dönüştürdü

Kitabın 960'ncı sayfasına özellikle dikkat çekeceğim. Neden mi? Çünkü… Bölümün başlığı: “Küresel terörün arkasındaki adam: Brett McGurk…” Obama döneminde IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi olan McGurk, Biden döneminde de Ulusal Güvenlik ekibinde Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü görevini yürütecek! Yani… Değişen bir şey yok… Brett McGurk'ü kitaptan tanıyalım: “… Irak'ın ABD tarafından işgal edildiği 2003 yılında Beyaz Saray'ın Bağdat'a ‘devlet başkanı' olarak atadığı Paul Bremer'in yardımcılığı görevinde bulunan Brett McGurk aradan geçen 15 yılda, bir cinayet şebekesinin liderine dönüştü. (…) Çok yönlü ajan olan McGurk, Suriye'de 2015 yılına dek 1500-2000 kişilik basit bir terör grubu olan PYD'yi 30-40 bin kişilik ‘orduya' dönüştürdü. ABD başkanları George Bush, Barack Obama'nın ardından Trump da bölgede McGurk ile çalışmaktan vazgeçmedi…”

SONUÇ: Bugün de Biden'ın sağ kolu McGurk oldu!