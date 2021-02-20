PKK, CHP liderini öldürmek istedi ama… Düşman ABD değil, Düşman Kılıçdaroğlu

14 Şubat 2021… PKK terör örgütü, TSK'nın 11 Şubat'ta Gara'ya yönelik “Pençe-Kartal-2” operasyonuyla ilgili şu yalanla sahne aldı: “… Üç gün boyunca gelişen ağır bombardımanlar, kamp dışında ve içinde gelişen yoğun çatışmalar elimizde esir olarak bulunan MİT mensubu, asker ve polislerin bir kısmının yaşamını yitirmesine yol açmıştır.”

14 Şubat 2021…

HDP'den şu açıklama yapıldı: “… Ulusal ve uluslararası insan hakları örgütlerini de bu olayı araştırmak üzere harekete geçmeye çağırıyoruz. Bu ölümler, tüm ayrıntılarıyla araştırılmalıdır…”

15 Şubat 2021… ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde bir açıklama yayımlandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, “ABD, Irak'ın Kürt bölgesinde Türk vatandaşlarının ölümünü acıyla karşıladı. Eğer bu saldırıdan PKK'nın sorumlu olduğunu teyit edebilirsek olayı olabilecek en sert şekilde kınayacağız” dedi.

Tespit 1: ABD, HDP ve PKK'nın dili aynı! ‘Stratejik ortak' ABD, “PKK'nın yaptığına inanmıyor”… PKK ‘TSK yaptı' diyor, HDP ‘Bu olay araştırılsın' cümlesini kuruyor!

Devam edelim…

14 Şubat 2021… CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Terör nereden ve kimden gelirse gelsin lanet okuyacağız ve mücadele edeceğiz. Mücadele etmek hepimizin ortak görevidir. Bugün Gara'dan 13 şehidimizin haberi geldi. İçimiz yanıyor. Evlatlarımız, bizim evlatlarımız; kamu görevlileri var, vatandaşlarımız var. Yüreğimiz yanıyor, içimiz yanıyor” dedi.

16 Şubat'ta, Milli Savunma Bakanı Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP ve İYİ Parti liderlerini Gara konusunda bilgilendirdi…

Muhalefet ne demek?

16 Şubat 2021… Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında muhalefet olarak görevini yaptı ve 13 şehitle ilgili siyasi sorumlunun kim olduğu sorusuna yanıt aradı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi. 23 Haziran 2019'da tekrarlanan İstanbul yerel seçimleri öncesinde PKK lideri Abdullah Öcalan tarafından yazılan mektuba atıfta bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Terör örgütünün başı Abdullah Öcalan'dan seçimlerde size yardımcı olması için mektup dilenirken, neden vatan evlatlarının serbest bırakılması için çağrı yapmasını istemediniz? İstanbul seçimleri sizin için 13 vatan evladından daha mı kıymetliydi?” diye sordu.

Tespit 2: CHP lideri, terör örgütü PKK'ya lanet okumasına rağmen ‘Neden PKK?' demediği için hedef tahtasına kondu! İşte kıyamet de burada koptu… CHP ile HDP'nin ‘ortak dil' kullandığına dair algı operasyonları yapıldı… Cumhurbaşkanı, ‘Terbiyesiz, yüzsüz' vs… gibi ağır kelimelerle Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı! İlginç olan… AKP iktidarının üst düzey yöneticileri de PKK'nın adını ağızlarına almadan ‘Terör örgütü' demiş olmalarına rağmen suçlu Kılıçdaroğlu oldu!

Tespit 3: Kullandıkları dilin devlet diline uygun olduğunu belirten Kılıçdaroğlu dün (19 Şubat) şu yanıtı verdi: “Bölücü terör örgütünü hep beraber kınamalıyız. Terör nereden kimden gelirse gelsin herkesin ortak tavır takınması gerekir. CHP olarak gereken her şeyi yaptık…”

Garip olan şuydu…

ABD incitti ve yaraladı!

Tarih 15 Şubat 2021… Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Rize kongresinde konuştu: “…İşte ABD'nin yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik. Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, PKK'nın YPG'nin yanında değildiniz? Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Eğer biz sizinle NATO'da berabersek bu birlikteliğimizi sürdüreceksek bize samimi davranacaksınız. Dünyaya diyoruz ki gelin bu alçakların gerçek yüzünü iyi tanıyın. Sayın Biden sen de bunları iyi tanı. Ama bunları tanırken FETÖ'yü de unutma, onu da iyi tanı…”

Tespit 4: Erdoğan içeride Kılıçdaroğlu'na ağır cümleler kurarken, ABD'den samimi davranmasını istedi… Sanki, terör örgütünün arkasında önünde ABD değil de CHP varmış gibi kampanya yapıldı!

Bitmedi…

İki gün önce… Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Türkiye'de yaşanan her gelişmeye dair bir kanaati olan Amerikalı meslektaşlarımızın, ABD'nin de terör örgütü listesinde bulunan PKK'nın Gara'da vatandaşlarımızı şehit etmesiyle ilgili “Karnından konuşması incitici ve yaralayıcı bir davranıştır” ifadelerini kullandı.

Tespit 5: İletişim Başkanı Altun da ABD'ye ‘Bizi incittiniz ve yaraladınız' diye sakin bir üslup kullandı. Sanki terörün arkasında, önünde ABD yokmuş gibi! Ya da… NATO'nun PKK/YPG'yi nasıl desteklediği unutuldu!

HATIRLATMA:

26 Ağustos 2016… CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna Artvin'e giderken PKK'lı teröristler tarafından pusu kuruldu. Bir terörist, Kılıçdaroğlu'nun aracına roket atışı yapmaya hazırlandığı sırada korumaların ateş açmasıyla etkisiz hale getirildi. CHP lideri “Bir canımız var o da bu devlete feda olsun” dedi.

SONUÇ: Bu köşede zaman zaman CHP'nin politikalarını sert bir dille eleştirdim… Altı Ok konusunda, HDP konusunda uyarıcı yazılar kaleme aldım. Ancak… Kuruluşun ve kurtuluşun partisi CHP ve liderini her şey gün gibi ortadayken hedefe koymak ‘siyaset'tir! Ve bugün siyaset yapmak değil baş düşmanı görme günüdür!