Kuzey Marmara’da neler oluyor- 2

Yazının başlığındaki -2- rakamı, aynı başlığı taşıyan önceki bir yazımın devam niteliğini ifade ediyor. Konuyla ilgili ilk yazımda (24 Mart 2021) “Kuzey Marmara'da neler oluyor?” diye sordum. Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Projesi'nde, sözleşme değişikliklerine ilişkin iddia ve soruları gündeme taşıdım.

KMO, yap-işlet-devret modeliyle yaptırılan ve üç bölümden oluşan bir otoyol projesi. İlk ihalesi 2016'da yapıldı. Araç geçiş garantili. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, bu projenin uygulama sözleşmesindeki değişiklik iddialarını, yazılı önergeyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na sormuştu. “İhale şartlarının neden değiştirildiği, sözleşme süresinin ne kadar ve hangi gerekçeyle uzatıldığı, sözleşmedeki araç garantisi taşıt/gün ne kadar olduğu ve nasıl değiştirildiği ve ihale sonrası yapılan bu değişikliklerin talimatını kimin verdiği”ydi bu can alıcı sorular.

CEVAP OLMAYAN CEVAP

Sorular 17 Mart'ta soruldu. Cevap 18 Mayıs'ta gelmiş. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu imzasını taşıyor ama verilen cevabın sorularla ilgisi yok. Adeta yan tarafa bakıp ıslık çalar gibi. Bu yönüyle, cevap vermekten kaçmak için kullanılan “ticari sır” bile denilmemiş. Resmi yanıt şöyle:

“Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında görevli şirketler; söz konusu işlerin finansmanının temini, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, işletme süresi boyunca her türlü bakımı onarımı ve sözleşme süresi sonunda otoyolun borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır, kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak idareye devretmekle yükümlüdür. Diğer taraftan Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde tüm iş ve işlemler; uygulama sözleşmelerinde yer alan hükümler çerçevesinde ve mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir.”

İŞTE DEĞİŞİKLİK

Şimdi gelelim bakanlığın vermekten kaçındığı cevaba. KMO Kurtköy-Akyazı Projesi için 1 Temmuz 2016'da Karayolları Genel Müdürlüğü ile “görevli şirket” arasında imzalanan sözleşmede, gerçekten esaslı bir değişiklik yapılmış. Bilgisine ulaştığım belge, “Mutabakatname No: 2” 16 Eylül 2019 tarihini taşıyor. Bu mutabakatname ile asıl uygulama sözleşmesinin “trafik garantisi” maddesi değiştirilmiş. Garanti edilen araç sayıları artarken, işletme süresi 7 yıl uzatılıyor. Tablonun tamamını, ayrıntılarıyla bir sonraki yazıda paylaşacağım.

Biraz da lehine sözleşme değiştirilen “görevli şirket”e bakalım.

KMO Otoyolu Projesi'nin Kurtköy-Akyazı (bağlantı yolları dahil) kesimini üstlenen “görevli şirket”in adı, KMO Anadolu Otoyol İşletmesi A.Ş.

KMO Anadolu A.Ş, aslında başlangıçta iki şirketten oluşuyordu. 2016'daki ihaleyi kazanan Cengiz ve Limak'ın, yap-işlet-devret sözleşmesi için kurduğu bir “görevli şirket”ti. 2018 yılı sonuna gelindiğinde bu şirkete; Kolin, Kalyon, yine Kalyon ailesi şirketi RSY İnşaat ile Pak Yatırım'ın ortak olduğunu ticaret sicilinden gördük.

Yap-işlet-devret'in, neden “milletin cebinden” bir model olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılıyor mu?