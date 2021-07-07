Okluk Sarayı’nın plaj kumu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Okluk'ta yaptırdığı yazlık sarayın içinden ilk fotoğraflar, dün Sözcü'nün birinci sayfasındaydı. İsmail Şahin imzalı haberde, saray projesinin mimarı Şefik Birkiye'nin sitesinde paylaştığı fotoğraflar yer aldı. Fakat haber sozcu.com.tr'de yayımlandıktan sonra o siteye bir daha ulaşılamadı.

Siteye hangi nedenle ulaşılamadığını bilemiyoruz. Şüphesiz, ülkeyi yönetenlerin yaşam standartlarına ilişkin şeffaflık iyi bir şey. Özellikle enflasyonun tırmanışa geçtiği, geçim sıkıntısının derinleştiği, yoksulluk intiharlarının arttığı dönemde, bütçe kaynaklarının nasıl harcandığının da göstergesi olan yazlık saray görselleri güçlü bir etki yarattı.

Şahin'in haberinde 640 milyon TL harcanarak yaptırılan Saray'da 10 bin 966 metrekarelik dolgu alanın özel kum ve çakılla doldurularak plaj haline getirildiği belirtiliyor.

DÖRT YIL ÖNCEKİ YAZIM

Okluk Yazlık Sarayı projesine dair ilk ayrıntılı bilgileri dört yıl önce Cumhuriyet'te yazdım. (15 Ekim 2017) “Havuz SPA ve sinema keyfi…Bütçede yeni saray olacak mı?” başlıklı yazıda bir kulis bilgisi de paylaşmıştım. Kaynaklarım, deniz yapıları kapsamında serilecek kumun önce Mısır'dan getirilmesinin düşünüldüğünü, sonrasında denizaltı tarama yöntemiyle oradan çıkarılmasına karar verildiğini aktarmıştı.

Bu nedenle haberde geçen, özel kum ve çakılın nereden getirildiğini merak ettim. Meğer yalnız değilmişim. Sosyal medyada birçok kullanıcı aynı soruyu, daha da ötesine geçerek kimi kuşkuları dile getirdi. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Yazlık sarayda, Salda Gölü kumlarının mı kullanıldığını sordu.

Yapı Merkezi'nden mektup

“Ankara-Konya YHT'yi kimler yaptı?” başlıklı yazımda, yağış nedeniyle ulaşıma kapatılan (Hemen sonra açıldı) projeye dair bilgi verdim. Üstyapısını Yapı Merkezi'nin, altyapısı da Öztaş İnşaat'ın gerçekleştirdiğini yazdım.

Yapı Merkezi İnşaat A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu'ndan mektup geldi. Bir kısmını paylaşıyorum:

“Yazınızda da belirttiğiniz gibi Yapı Merkezi, 11 yıldır sorunsuz çalışan bu projenin üstyapı kısmının yüklenicisidir. Üstyapı işleri, altyapı müteahhitleri tarafından oluşturulan platform üstünde subbalast ve balast adı verilen özel malzemelerle yapılan dolguların serimi ile başlayıp ray döşenmesi ile devam eder ve trenlere enerji sağlayan katener hattının direklerinin dikilmesi, tellerinin çekilmesi, trafo tesislerinin kurulması ve son olarak da sinyalizasyon ve haberleşme sistemlerinin yerleştirilmesi işlerini de kapsar. Şirketimiz bu projedeki işlerini (TCDD personelinin kurduğumuz sistemlerin çalıştırılması ile ilgili eğitimlerini de vermiş olarak) 2011 yılının Ağustos ayında tamamlayarak teslim etmiştir. Taşmaya sebep olan menfez yapısı ise altyapının bir parçasıdır. Dolayısıyla şirketimizin bu üzücü olayda bir sorumluluğu olması ihtimali bulunmadığını sizin de bilginize sunmak isterim. Çok şükür ki, 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü başlayan aşırı yağış etkisiyle bölgedeki kamera kontrol sistemi ile menfezden yeterli su akışı olmadığı ve bu sebeple hattın bir tarafında su biriktiği tespit edilerek hat trafiğe kapatılmış ve herhangi bir kaza oluşmadan TCDD tarafından gerekli tedbir alınmıştır.”

Eti Bakır açıklaması

Bir açıklama da Cengiz Holding'den. “Eti Bakır'a yatırım teşviki” yazımla ilgili açıklamadan bir bölüm:

“Yazınıza konu ettiğiniz teşvik, ‘genel teşvik' uygulaması kapsamındadır ve Eti Bakır, bu kapsamda destek verilen 805 şirketten biridir. Eti Bakır'ın teşvik aldığı tesisinin bulunduğu Adıyaman; 5'inci bölgede yer almakla birlikte, madencilik, öncelikli yatırım konuları arasında yer aldığı için 6'ncı bölge desteği kapsamında bulunmaktadır. Şirketimiz Eti Bakır, 6'ncı bölgede yer alan ve destek için başvuru kriterlerine sahip olan tüm şirketler kadar teşvik almıştır. Bu teşvikle tesisimizde kapasite artışının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.”